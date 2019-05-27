Женщина выживала в джунглях 17 дней, питаясь насекомыми

Американка Аманда Эллер (Amanda Eller) выжила в заповеднике Мауи на Гавайях, употребляя в пищу насекомых. Спасатели нашли пропавшую только через 17 дней, сообщает The New York Times.

35-летняя физиотерапевт и инструктор по йоге пропала 8 мая, когда занималась хайкингом на территории заповедника. Ее белый автомобиль Toyota RAV4 был обнаружен на парковке у леса. Спасатели нашли Эллер спустя чуть менее часа после того, как ее семья объявила о вознаграждении в $50 тысяч за информацию о пропавшей. Она была обнаружена с вертолета. У женщины была сломана нога и повреждено колено, изранены ступни, а также сильные солнечные ожоги.

Уже в больнице Эллер рассказала, что отправилась на прогулку по знакомому маршруту, но перепутала тропинки и заблудилась. Чтобы выжить, она ела дикие ягоды и растения, а также насекомых. По ночам укрывалась листьями папоротника.