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Женщина выживала в джунглях 17 дней, питаясь насекомыми 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Javier Cantellops/Facebook
Американка Аманда Эллер (Amanda Eller) выжила в заповеднике Мауи на Гавайях, употребляя в пищу насекомых. Спасатели нашли пропавшую только через 17 дней, сообщает The New York Times.
35-летняя физиотерапевт и инструктор по йоге пропала 8 мая, когда занималась хайкингом на территории заповедника. Ее белый автомобиль Toyota RAV4 был обнаружен на парковке у леса. Спасатели нашли Эллер спустя чуть менее часа после того, как ее семья объявила о вознаграждении в $50 тысяч за информацию о пропавшей. Она была обнаружена с вертолета. У женщины была сломана нога и повреждено колено, изранены ступни, а также сильные солнечные ожоги.
Уже в больнице Эллер рассказала, что отправилась на прогулку по знакомому маршруту, но перепутала тропинки и заблудилась. Чтобы выжить, она ела дикие ягоды и растения, а также насекомых. По ночам укрывалась листьями папоротника.
Истории , New York Times
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