За что западные страны воевали с Россией в Гражданскую войну

Возможно, Гражданская война 1918–1921 гг. в России не была бы в такой кровопролитной, если бы помимо двух противоборствующих сил — большевиков и белых, в ней не участвовало много других государств, которые под предлогом помощи белогвардейскому движению преследовали свои собственные цели. Главной из этих целей было ослабление России, а при самом лучшем стечении обстоятельств — раздробление ее на мелкие государства, которые можно держать под контролем.

Германия и Австро-Венгрия

В 1918 году после заключения перемирия между Россией и ее противниками, под оккупацией оказалась громадная территория, на которой проживало 56 000 000 человек. Здесь находились третья часть пахотных земель империи, треть всей текстильной промышленности, три четверти заводов по выплавке железа и здесь же добывали почти 90% российского угля. Собственно, после подписания мирного договора с большевиками, ни немцы, ни подданные Австро-Венгрии, не вели с ними активных военных действий.

Вчерашние враги России вывозили российскую продукцию — продовольствие, текстиль, дерево и другие богатства.

Однако немцы весьма симпатизировали белогвардейскому движению и дворянам, попавшим в опалу большевиков, помогали им как морально, так и, в меру возможности, продовольствием, однако совершенно не собирались их вооружать, потому что конфликтовать с большевиками не входило в планы германцев.

В конце 1918 года они были вынуждены прекратить интервенцию из-за окончания Первой мировой и революции в Германии. Правда еще год немецкие солдаты удерживали Прибалтику, однако они ушли и оттуда, когда к балтийским берегам прибыл английский флот.

Великобритания

Когда говорят об участии в интервенции Великобритании, надо понимать, что эта страна до II Мировой обладала огромными владениями, а значит, в интервенции участвовали и войска стран-колоний: Австралия, чьи солдаты вместе с англичанами высадились в Мурманске и в Архангельске, и чьи военные советники помогали Деникину (на это указывает историк Артем Викторович Неровный в статье «Участие австралийского военного контингента в интервенции на Русском севере»);

— Индия, которая ввела свои Месопотамские батальоны в Российское Закавказье.

— Канада в это время зависела от Британии и десантировала своих солдат и артиллеристов в Мурманске, Архангельске и в Сибирь, куда был отправлен отряд в 3 500 человек.

— Польша вместе с англичанами оккупировала Мурманск.

Но главной военной силой были англичане, которые побывали буквально везде: в марте 1918 года в Архангельске, в ноябре — в Мурманске, их эскадра устрашала побережье Балтийского моря, а танки входили в Ревель.

Они контролировали порты Черного моря — Севастополь и Новороссийск и порты Каспийского моря — Батум и Баку. Английские сапоги топтали землю в Крыму и в Царицине, в Екатеринограде и в Гагры, в Эривани и в Красноводске.

Они высаживались даже во Владивостоке. Всего в войне принимало участие около 30 000 солдат, танковый отряд и эскадрилья.

Франция

Французы, которых Россия дважды во время войны спасла от гибели, тоже увидели в Гражданской войне возможность поживиться за счет вчерашнего союзника и поставить под свой контроль торговые пути.

Они высаживались в Архангельске, оккупировали Херсон и Севастополь. В Одессу завезли туземные войска — алжирцев, марроканцев, сенегальцев и даже батальон из Индо-Китая.

Актёр Александр Николаевич Вертинский писал, что воевать они не умели, не хотели и вообще не понимали, что делают в России, ходили по магазинам, гоготали и скупали всякую ерунду.

Французский батальон и батарея пушек контролировали ТрансСиб.

Соединенные Штаты Америки тоже не остались в стороне — вместе с англичанами орудовали в северных портах России, вплоть до 1920 года держали под контролем Транссибирскую железную дорогу вплоть до Владивостока, на улицах которого устраивали парады.

Численность американских войск достигала 15 000 человек. Они прославились крайней жестокостью, кровавыми расправами над местным населением и организацией концентрационных лагерей.

Япония

Японцы воспользовались возможностью и оккупировали Сахалин. В их планах была организация бурят-монгольского государства, простирающегося на весь Дальний Восток и Восточную Сибирь, которое служило бы буфером между ними и Германией и могло бы использоваться как будущий трамплин для распространения пан-монголизма до Европы.

На территории Дальнего Востока интервенты высадили 28 000 штыков, были организованы партизанские отряды из местных — этнических японцев. Они жестоко расправлялись с большевиками и пробыли в России дольше всех остальных интервентов — до октября 1922 года, а на Северном Сахалине — до 1925 года.

Кроме этого, в России «отметилась» Италия — в Иркутске, в Красноярске и на Дальнем Востоке; Греция прислала «навести порядок» 2 000 солдат; а Румыния оккупировала Бессарабию.

Почему победили большевики

Конечно, «союзники» придерживались своих целей, но, по идее, они должны были все-таки помогать хотя бы в наведении порядка на окраинах империи. К тому же они поставляли белогвардейцам оружие, обмундирование, продовольствие. Так почему же победили красные?

Да потому что западные страны, как всегда, преследовали только цели наживы, вывозя все, до чего могли дотянуться, и продавая белогвардейцам то, что им самим не было нужно. Уинстон Черчилль прямо говорил английским журналистам, что присылает Верховному правителю Колчаку снаряды, которые у англичан в избытке и негде хранить.

Писатель Александр Иванович Куприн писал, что армии Юденича англичане присылали негодные вещи: если это были пулеметы, то патроны к ним не подходили, если аэропланы, то у них были несоответствующие им пропеллеры, а однажды прислали партию фехтовальных принадлежностей.

С такими союзниками не были нужны даже враги. Они помогали ровно настолько, чтобы белые могли сражаться с большевиками, но этого не было достаточно для победы. По сути, они сделали все, чтобы привести большевиков к победе.