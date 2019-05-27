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Как американских детей пугали русскими 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Американский поэт и музыкант, лауреат Нобелевской премии по литературе 2016-го года Боб Дилан в 2004 году выпустил автобиографическую книгу под названием "Хроники. Том 1". В своих мемуарах музыкант рассказывает о том, как 17-летним парнем уехал в чужой машине из родного бедного американского Среднего Запада в Нью-Йорк. Вышел из чужой машины с гитарой и запасом рифт в голове, отправился по клубам искать работу и стал знаменит уже в течение следующих двух лет.
В книге Дилан (к слову говоря, всем известно, что его настоящая фамилия Циммерман, так что можно не уточнять этот момент в комментариях) вспоминает и о своем детстве, прошедшем в Миннесоте в начале 1950-х годов. В то время Вторая мировая война и последовавший за ней дележ Европы между американцами и "советскими" были ярки в общественной памяти. Стороны, ставшие союзниками во время борьбы с фашистской Германией, находились теперь в положении идеологических врагов.
Ситуация была тем более опасна, что обе стороны были вооружены до зубов. Американцы имели атомную бомбу с 16 июля 1945 года. В СССР первая атомная бомба была испытана 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинске.
Дилан, родившийся в 1941 году, вспоминает, как его и остальных его одноклассников в начале 50-х в школе заставляли учить правила поведения на случай атомной атаки "русских". Детей обучали опознавать специальные сигналы воздушной тревоги, которые будут звучать в случае нападения. Полагалось лечь на пол под парты и ждать конца бомбежки. Дилан вспоминает, что такие учения в его школе проходили не раз и не два.
Забавно, но у советских школьников в те же годы обучение безопасному поведению в случае нападения врага проходило иначе. В СССР 1950-ые годы ознаменовались очередным приступом "шпиономании". Детей пугали не атомной бомбой, а отравленными конфетами, рассыпаемыми по улицам советских городов коварными врагами в не по-русски сшитых брюках.
Комментарии
Истории , Боб Дилан
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