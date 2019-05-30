Чем морально травмированы все дети 1970-хх

Вспомним ужасы, которые пришлось пережить в застойные годы позднего СССР детям, родившимся в 1970-ые.

Хоррор-истории про пионеров-героев

В советских школах на ограничения по возрасту не смотрели и понятия "шок-контент" не знали. Уже в 10-12 лет школьникам рассказывали кошмарные по жестокости истории о гибели пионеров-героев в годы Великой Отечественной Войны. Причем старались изобразить пытки и казни покрасочнее, чтобы дети впечатлились. В списки литературы на лето обязательно входило несколько таких жутких рассказов.

"Мосгаз" и другие страшилки

Дети этого поколения часто оставались дома одни. Родители работали. В целях безопасности детей запугивали, чтобы те не открывали дверь незнакомцам. Например, была популярна страшилка про "Мосгаз" — орудовавшего за десяток лет до этого в Москве и Иваново серийного убийцу-грабителя, проникавшего в квартиры под видом сотрудника ЖЕКа или газовщика. "Мосгаз" прицельно охотился именно за находившимися дома в одиночестве детьми, его жертвами стали более десятка человек. Его поймали в начале января 1964 года. Преступником оказался житель Грузии армянского происхождения Владимир Ионесян. "Мосгаза" быстро присудили к высшей мере наказания и привели приговор в исполнение в конце того же января. Однако спустя 15 лет все родители в СССР еще помнили эту историю и продолжали запугивать "Мосгазом" детей.

Барабанная дробь

Барабанная дробь сопровождала советских школьников все детство. Некоторые из бывших детей до сих пор помнят, под какой ритм надо было барабанить "выход на линейку", а под какой маршировать.

Сползающие колготы

Эластичных колгот не было, все девочки носили колготы из хлопка. Колготки растягивались и норовили сползти, собравшись гармошкой в районе колена. Чтобы колготки не сваливались, школьницы надевали поверх них трусы. Таким образом на нижней части тела выходило три слоя одежды: трусы, колготы и снова трусы.

Вата вместо прокладок

"У вас чего ни хватишься — ничего нет". Этими словами Воланда из "Мастера и Маргариты" можно исчерпывающе описать весь советский быт. Среди прочего отсутствовали гигиенические прокладки для женщин. Когда у девочки-школьницы начинались месячные, ей приходилось изощряться с ватой или марлей. В жаркие месяцы оставалось только молиться богам, чтобы вся эта конструкция не выпала из-под школьного платья всем на обозрение. Заменять школьную форму на брюки или джинсы запрещалось.

"Малая земля"

Автобиографическая повесть о военном опыте генсека и главного человека в стране, дорогого Леонида Ильича Брежнева . Входила в обязательную школьную программу. Ее надо было выучить и пересказать близко к тексту, по ней заставляли писать сочинения. Нет, лучше не вспоминать!

НВП

Начальная военная подготовка. Сам по себе урок мог бы быть относительно интересным — кто из нас не любил играть в войнушку? Но вели его всегда какие-то удивительные чудаки из числа бывших военных. Военруки были нескончаемым источником школьных анекдотов.

Арлекино

С этой песней Алла Пугачева выиграла гран-при на песенном конкурсе в Болгарии. Следующие десять лет "Арлекино" играли на каждом Голубом огоньке, на каждой дискотеке, в каждой развлекательной передаче и вообще так часто, как только можно. Кто не слышал в детстве песню про Арлекино, тот не жил в СССР.

Поездки за едой

"Длинное, зеленое и пахнет колбасой — что такое?" Эта загадка родом из 70-хх. Ответ на нее: электричка за колбасой в Москву из Тулы. Многие дети 70-хх до сих пор вспоминают лакомства, которые родители привозили из командировки в столицу. Глазированные сырки. Сырокопченую колбасу. Эх, были же времена!

Отсутствие туалетной бумаги

"А зачем нам бумага, мы же газеты выписываем", — таким был ответ советского человека на туалетно-бумажный дефицит. Каждый советский школьник был привычен к виду нарванной на удобные клочки газеты "Правда" или "Труд" рядом с унитазом.