Как куча апельсиновых корок поменяла экосистему

В 1996 году экологи Дэниэл Йенцен и Винни Холлвакс обратились к производителю апельсинового сока Del Oro с необычной просьбой: пожертвовать производственные отходы. Тогда корки и мякоть некондиционных апельсинов выгрузили на участок, в ту пору больше напоминавший поле боевых действий: это была пустынная и обезлесенная территория национального парка в Центральной Америке.

На том месте установили специальный знак, а потом про него забыли на долгие 16 лет. Но природа все это время «работала», а куча апельсиновых корок поменяла экосистему.

Экологический эксперимент в национальном парке Гуанакасте в Коста-Рике начался. Таким образом ученые из Пенсильванского университета пытались улучшить состояние почвы в той части парка, которая пострадала от огня и чрезмерного выпаса.

Однако вскоре компания TicoFruit, конкурент Del Oro, подала в суд, заявив, что такой «эксперимент» приводит к загрязнению парка. Проект закрыли. И только в 2013 году ученые решили посмотреть на результаты своего эксперимента.

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Первым на место сброса корок отправили студента Тимоти . «Ты увидишь там большой желтый знак, — объяснили ему экологи. — Его сложно будет пропустить». Приехав на место, Тимоти знак так и не нашел. Получив по телефону более детальные инструкции, он убедился, что все это время находился в правильном месте. Просто его невозможно было узнать.

«Трудно было поверить, но куча апельсиновых корок попросту поменяла экосистему»,

— сказал он.

Ученые обнаружили удивительную вещь: на бесплодной прежде почве выросли густые леса. Слева от черты — область, где были сброшены корки.

На месте свалки вырос густой лес. И если на соседних полях растительность практически отсутствовала, то здесь приходилось буквально продираться сквозь тропические заросли.

Как позже оказалось, на месте, куда в 1996 году выгрузили отходы, выросло на 176% больше деревьев, чем на соседнем поле.

Следующие три года исследователи Принстонского университета подробно изучали преобразившуюся местность и сравнивали землю с той, что не была покрыта компостом. Результаты были опубликованы в журнале Restoration Ecology. На соседнем участке, где не было апельсиновых корок, был только один доминирующий вид дерева. Там, где были корки, росли тысячи видов растений. Результат исследования был следующим: вторичное прорастание леса имеет решающее значение для замедления изменения климата.

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Вот таким случайным образом удалось найти способ использовать отходы промышленного производства для того, чтобы вернуть тропические леса.