Таинственные шифры, которые так и не разгадали

Недавно появились сообщения о расшифровке загадочного манускрипта Войнича, который интриговал учёных и обывателей не один век. Однако есть ещё много шифров, над которыми бьются любители загадок. Так, в конце шестидесятых в американском Сан-Франциско орудовал серийный убийца по прозвищу Зодиак. Он отправил в полиции четыре части шифра, в котором, по его же словам, было закодировано настоящее имя. Криптологам удалось расшифровать три, но четвёртая по-прежнему хранит тайну Зодиака. Видео рассказывает о других шифрах, которые всё ещё не разгаданы.