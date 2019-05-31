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Таинственные шифры, которые так и не разгадали 

Рамблер 5 часов назад
Недавно появились сообщения о расшифровке загадочного манускрипта Войнича, который интриговал учёных и обывателей не один век. Однако есть ещё много шифров, над которыми бьются любители загадок. Так, в конце шестидесятых в американском Сан-Франциско орудовал серийный убийца по прозвищу Зодиак. Он отправил в полиции четыре части шифра, в котором, по его же словам, было закодировано настоящее имя. Криптологам удалось расшифровать три, но четвёртая по-прежнему хранит тайну Зодиака. Видео рассказывает о других шифрах, которые всё ещё не разгаданы.
Истории , Видео
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