Россиянам предложили поработать на Рождество

Россиянам решили сократить новогодние каникулы. Встречать очередной год достаточно и с 31 декабря по 3, 4 или 5 января. Об этом агентству Ura.ru рассказала Елена Варшавская , сотрудник кафедры управления трудовыми ресурсами Высшей школы экономики

«Я бы объявила 31 декабря выходным днем. Все же прекрасно понимают, что в этот день страна фактически не работает. Это стыдливое нежелание признать реальность меня удивляет», — рассказала Варшавская.

При этом она предложила сделать Рождество, 7 января, рабочим днем.

«Я, наверное, скажу не очень политкорректную вещь. Мне непонятно, почему у нас 7 января является выходным днем. У нас светское государство, и далеко не все граждане являются приверженцами православной религии, а мусульмане занимают весомую долю», — отметила Варшавская.

По этой причине, по ее мнению, новогодние праздники в России можно уместить в период с 31 декабря по 3-4 или 5 января. Как считает сотрудница кафедры, этого бы хватило.

В доказательство своих слов Варшавская вспомнила про отдых в Европе, где короткие новогодние каникулы. У нас же, напротив, часть соотечественников «непонятно чем занимается и потом полмесяца приходит в себя».

Новогодние каникулы в 2020 году продлятся восемь дней. А это на два дня меньше, чем годом ранее. Причина в том, что 30 и 31 декабря в 2019-м выпадают на понедельник и вторник. В эти дни россияне придут на работу.