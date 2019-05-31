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Россиянам предложили поработать на Рождество 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Россиянам решили сократить новогодние каникулы. Встречать очередной год достаточно и с 31 декабря по 3, 4 или 5 января. Об этом агентству Ura.ru рассказала Елена Варшавская, сотрудник кафедры управления трудовыми ресурсами Высшей школы экономики.
«Я бы объявила 31 декабря выходным днем. Все же прекрасно понимают, что в этот день страна фактически не работает. Это стыдливое нежелание признать реальность меня удивляет», — рассказала Варшавская.
При этом она предложила сделать Рождество, 7 января, рабочим днем.
«Я, наверное, скажу не очень политкорректную вещь. Мне непонятно, почему у нас 7 января является выходным днем. У нас светское государство, и далеко не все граждане являются приверженцами православной религии, а мусульмане занимают весомую долю», — отметила Варшавская.
По этой причине, по ее мнению, новогодние праздники в России можно уместить в период с 31 декабря по 3-4 или 5 января. Как считает сотрудница кафедры, этого бы хватило.
В доказательство своих слов Варшавская вспомнила про отдых в Европе, где короткие новогодние каникулы. У нас же, напротив, часть соотечественников «непонятно чем занимается и потом полмесяца приходит в себя».
Новогодние каникулы в 2020 году продлятся восемь дней. А это на два дня меньше, чем годом ранее. Причина в том, что 30 и 31 декабря в 2019-м выпадают на понедельник и вторник. В эти дни россияне придут на работу.
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Комментарии1
Истории , Елена Варшавская , ВШЭ
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