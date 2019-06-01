Растение, которое умеет ходить

В перуанских пустынях «обитает» весьма необычное растение. Называется оно «кактус анданте», а в простонародье его называют «шагающий кактус». Такая «кличка» появилась у кактуса не случайно: дело в том, что он действительно умеет ходить.

Конечно, ног у кактуса не имеется, но перемещается по просторам пустыни он довольно легко: передвигаться ему помогает ветер. Анданте не имеет корней, вместо них у него отростки, покрытые острыми шипами. Поэтому кактус совершенно не привязан к одному месту и легко путешествует, подгоняемый ветром, подобно перекати-поле.

Кстати, особенностью удивительного кактуса является не только его умение «шагать» по просторам пустыни. Отсутствие корневой системы заставило анданте научиться и питаться не так, как все другие растения. Во время своих «путешествий» кактус получает необходимые для жизни микроэлементы и воду не из почвы, а из воздуха.

Врагов у необычного кактуса практически нет, поэтому он без опасений странствует по пустыне.