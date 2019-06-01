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Как кролики чуть не погубили Австралию 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos
До середины XIX века в Австралии кролики не водились. Ушастых млекопитающих завезли на материк лишь в 1859 году английские колонисты. Нескольких кроликов выпустили в лес, куда ушастые резво и убежали.
Правда, у «дарителей» и местных жителей были опасения, что животные могут не прижиться в незнакомой среде. Однако кролики не только прекрасно себя чувствовали, но и с небывалой скоростью размножались и осваивали новые территории.
Уже через год кроликов можно было заметить не только поблизости от того места, где их выпустили на свободу, но даже за 100 километров к северу и западу.
Дальше — больше. Уже в 1863 году, всего через четыре года после прибытия в Австралию, численность кроликов на материке по самым скромным подсчетам достигло 750 миллионов! Эта цифра в несколько раз превышала количество людей, живущих на континенте.
Все бы ничего, но животные начали с катастрофической скоростью разрушать экосистему материка: кролики начали буквально соперничать на пастбищах с коровами и овцами. Количество травы, поедаемой пушистыми зверьками, было просто огромным. А кролики, между тем, продолжали размножаться.
Жители Австралии вынуждены были объявить зверькам настоящую войну: кроликов пришлось истреблять, иначе они могли просто захватить весь континент. Устранение экологической ошибки стоило людям научных усилий и больших материальных затрат.
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