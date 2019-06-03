Почему русские царевны оставались старыми девами

Высокое происхождение защищало женщину от многих невзгод, особенно в прошлом. Однако русские царевны долгое время оставались пленницами своего положения, которое обрекало их на одиночество. Почему же так получилось?

Во времена Киевской Руси, а потом и удельных княжеств дочери Рюриковичей, как и европейские принцессы, спокойно выходили замуж, обеспечивая союзников для своей семьи. Однако с централизацией власти в Москве и исчезновением других княжеских престолов ситуация постепенно изменилась. Московские князья сделали все, чтобы избавиться от родственников, других представителей династии Рюриковичей, чтобы укрепить власть Москвы.

Это впоследствии отразилась на царевнах уже новой династии — Романовых. И если дочь Ивана Великого княжна Елена вышла замуж за великого князя Литовского, то царевнам следующих поколений приходилось нелегко — женихов для них попросту не было. Выйти замуж за боярина или дворянина царевна не могла, ведь такой брак унижал ее достоинство и считался неравным.

Вторым фактором стал вопрос веры, который сократил возможность брака для русской царевны до нуля. С падением в 1453 году Константинополя Московское царство осталось главной православной страной на европейской карте. Большинство стран исповедовали католичество или протестантизм. Многие православные страны находились под властью исламской Турции и не имели собственного управления, например, Сербия.

Менять православную веру даже в браке казалось немыслимым святотатством, несмотря на то, что это было обычной практикой для любого династического брака. Поэтому следовали долгие переговоры отцов девушек с их будущими свекрами о сохранении веры (так было и с Еленой Ивановной, кстати). В противном случае пытались найти такого принца, который захотел бы сам сменить веру на православную и жить в России.

После смерти внука Ивана Великого Ивана Грозного и краткого правления его сына Федора наступает эпоха Смуты. Дочь Бориса Годунова Ксения славилась своей красотой и образованностью, но так и не смогла выйти замуж. Переговоры с австрийскими Габсбургами и шведским королем Эриком зашли в тупик из-за религиозного вопроса и требования Годунова, чтобы и после замужества Ксения с мужем осталась жить в России. А жених Ксении принц Иоанн, брат датского короля, который уже прибыл в Москву и согласился со всеми условиями царя, внезапно заболел и умер. После смерти отца Ксения стала наложницей Лжедмитрия I, известного как Григорий Отрепьев. В конце концов Ксению вынудили принять постриг.

Монастырь или замкнутое существование в тереме стало судьбой дочерей первых царей из династии Романовых, Михаила и Алексея. Ни одна из них не вышла замуж и не стала матерью. Светские развлечения также были не для них.

Традицию нарушила только мятежная царевна Софья, которая потребовала не только власти, но и свободы в личной жизни. Но и она окончила свою жизнь в монастыре. Впрочем, реформы Петра I открыли перед царевнами новые возможности. Он выдал замуж своих племянниц, Екатерину и Анну, за немецких князей. Третья племянница, Прасковья Ивановна, вообще вышла замуж генерала Ивана Дмитриева-Мамонова.

Так в жизни наследниц Романовых началась новая эпоха. В последующие века они оставались дома лишь по своему желанию.