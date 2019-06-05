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Раскрыта главная тайна Солнца 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: NASA
Исследователи Мичиганского университета предложили объяснение, почему внешние слои атмосферы Солнца, называемые короной, гораздо горячее, чем поверхность звезды. Свою гипотезу астрономы надеются подтвердить с помощью космического аппарата Parker, который приблизится к светилу на рекордно близкое расстояние. Об этом сообщает издание Science Daily.
По словам ученых, из-за сильного нагрева солнечная атмосфера увеличивается во много раз по сравнению с диаметром самого Солнца, при этом температура тяжелых ионов в 10 раз выше, чем температура водорода. В этой же зоне присутствуют альвеновские волны — волны плазмы, которые распространяются вдоль силовых линий магнитного поля и перемещаются между поверхностью и внешним слоем атмосферы. В определенной области (альвеновской точке) короны волны не могут возвращаться назад к Солнцу из-за высокой скорости солнечного ветра.
Ниже альвеновской точки заряженные частицы испытывают на себе воздействие волн. Ученые рассчитали, насколько далеко от поверхности прекращается нагрев ионов гелия. Оказалось, что внешний край зоны перегрева располагается на расстоянии в 10-50 солнечных радиусов.
Ученые надеются, что зонд Parker, запущенный в 2018 году, соберет данные, которые подтвердят их точку зрения. Ожидается, что космический аппарат достигнет зоны перегрева в 2021 году, когда ее внешняя граница отдалится от поверхности из-за усиления солнечной активности.
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