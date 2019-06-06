Ученые выяснили, как появился грецкий орех

Международная группа ученых раскрыла происхождение грецкого ореха. Как оказалось, он представляет собой гибрид двух видов, вымерших во времена ледниковых периодов. Результаты полногеномного анализа рода Juglans были опубликованы в Molecular Biology and Evolution.

Деревья рода Juglans из семейства Ореховых произрастают в теплоумеренных районах Евразии и Северной Америки, в горах Южной Америки. Всего род составляют 21 вид, самый известный из которых — грецкий орех (J. Regia) происходящий из Балкан, Юго-Западной и Центральной Азии. Все виды — деревья, высотой до 40 м и с перистыми листьями. Эволюционная история рода берет начало в Северной Америке около 45 — 35 млн лет назад. Известно, что в те времена род Juglans разошелся на две филогенетических ветви — предшественников черного ореха (Juglans nigra) и серого ореха (Juglans cinerea). Однако дальнейшие пути развития рода оставались до сих пор загадкой.

Полногеномное секвенирование 80 деревьев, представляющих 19 видов рода Juglans, показало, что грецкий орех — продукт гибридизации двух давно вымерших видов. К концу олигоцена (33,9 — 23 миллионов лет назад) разошедшиеся черный орех и серый орех распространились в Европу, где объединение генетического материала этих двух видов около 3,45 млн лет назад дало предшественника современного грецкого ореха. В течение плейстоцена (2,6 млн — 11,7 тыс. лет назад) Земля многократно подвергалась ледниковым периодам — отрезкам времени, когда льды покрывали материки и уровень мирового океана значительно падал. Во времена оледенения все европейские представители рода Juglans погибли, оставив на территории Старого Мира только гибрид, который и дал начало грецкому ореху. Серый и черный орехи и сейчас распространены на территории Северной Америки.

Исследователи смогли охарактеризовать генетический набор не только грецкого ореха, но и железного ореха (J. sigillata) и серого ореха (J. cinerea). По словам авторов, геномный мозаицизм всех трех видов свидетельствует о продолжительной гибридизации на протяжении их эволюции.