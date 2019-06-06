Арктические экспедиции, пропавшие без следа

В июле 1912 году зверобойное судно «Геркулес» вышло из Александровска-на-Мурмане и направилось к острову Шпицберген. На борту были члены научной экспедиции, а начальников экспедиции был опытный исследователь Александр Русанов . Планировалось, что путешественники вернутся на Большую землю в октябре, но этого не произошло. Поначалу всё шло, как и задумывалось, но после Русанов изменил план и решил возвращаться через северо-западную оконечность Новой Земли. Телеграмма с описанием этого маршрута стала последней, полученной с «Геркулеса», больше с корабля вестей не было. Поиск пропавшей экспедиции вели несколько лет, но никаких следов не нашли.

В тридцатые годы на небольшом острове без имени около берега Харитона Лаптева обнаружили столб с надписью «Геркулес, 1913», а на соседнем островке — вещи членов экспедиции. Эти находки дали понять, что люди погибли, однако что именно произошло, неизвестно до сих пор.