Почему большевики в 1919 году добровольно хотели отказаться от Крыма

В 1919 году Крым мог стать самостоятельным государством. Для этого нужны были политическая воля и договорённости противоборствующих сторон. Однако обстоятельства сложились иначе.

Шаткое положение

Большевики захватили власть в Крыму вскоре после революции и при поддержке матросов Черноморского флота устроили на полуострове настоящий террор. Особенно кровавые события разворачивались в Севастополе, где без разбора ликвидировались все заподозренные в контрреволюции лица.

Впрочем, уже к маю 1918 года Крым оккупировали кайзеровские войска, потеснив оттуда красных. Немцев привлекало уникальное географическое положение Крыма, выполнявшего роль моста между Западом и Востоком. Исходя из своих внешнеполитических интересов Германия явно не желала видеть Крым самостоятельным государством.

Однако в полной мере установить свой порядок на полуострове Германии не удалось. Всё, что смогли немцы, так это назначить на пост премьер-министра Крымского краевого правительства подконтрольного Берлину генерал-лейтенанта Матвея Сулькевича, у которого были свои планы на подведомственную территорию.

Желаю самостоятельности

В то время на Крым покушалась не только Советская Россия, но и незалежна Украина, которая всеми средствами желала вынудить полуостров войти в состав державы Скоропадского. Именно гетман был инициатором таможенной войны против Крыма, которая значительно ухудшила на полуострове ситуацию с продовольствием.

Несмотря на трудности Сулькевич всё же рассчитывал добиться независимости Крыма. Но пока его волновали вопросы, связанные с внешними атрибутами. В частности, он утвердил государственный герб и флаг Крыма, а его столицей назначил Симферополь. Государственным языком стал русский, но в обиходе допускались татарский и немецкий.

В Берлин Сулькевичем была направлена миссия В. Татищева, который поставил перед германскими властями вопрос о признании суверенного статуса Крыма. Однако Вильгельм II не одобрил инициативы крымчан. Ответ был такой: «В связи с настоящей международной ситуацией Германия не считает возможным признать государственную независимость Крыма». Немцы стремились придерживаться условий Брестского мира, по которым Советская России считала Крым своей территорией.

В ноябре 1918 года Германия потеряла контроль над Крымом — полуостров заняли войска Антанты и Добровольческая армия. Формальной политической властью теперь было наделено подконтрольное интервентам новое краевое правительство во главе с Соломоном Крымом.

Несбыточные надежды

С приходом в Севастополь войск Антанты воспрянули духом антибольшевистские силы, которые надеялись с помощью союзнических армий начать решающее наступление на Москву. Вопрос о статусе Крыма откладывался до окончательного освобождения России от большевизма.

Однако формирование Крымско-азовской Добровольческой армии шло с большими потугами — численность её в лучшем случае едва достигала 5 тысяч человек. Вдобавок руководитель армии генерал Боровский не пользовался в войсках авторитетом. Не очень желала воевать с красными и Антанта, которая боялась большевистской пропаганды в своих рядах.

К лету 1919 года Деникин полностью освободил полуостров от остатков Красной армии, однако отношения с крымскими властями у генерала не заладились. Соломон Крым обвинял Добровольческую армию в реакционной и монархической позиции, игнорирующей интересы автономии. Однако менее чем через год на Деникина рассчитывать уже не приходилось: его войска отступили под новым натиском красноармейцев.

Шанс упущен

Ещё в начале 1919 года представители Союзных держав предложили всем силам, участвующим в гражданском конфликте в России: встретиться на Принцевых островах для обсуждения перспектив возможного мирного разрешение противоречий.

Любопытно, что Советская Россия не только подтвердила своё согласие принять участие в конференции, но и выразила готовность выплатить внешние долги, прекратить за рубежом революционную пропаганду, а также отказаться от притязаний на ряд территорий, в числе которых был и Крымский полуостров.

Ещё удивительнее была реакция лидеров Союзных держав на предложение советского правительства об уступках. Так, британский премьер Ллойд Джордж раздражённо бросил: «Это непозволительное оскорбление. Мы пригласили их не из-за долгов, или концессий, или территорий. Мы просто друзья России и хотим ей помочь».

Более того, приглашение большевиков на встречу вызвало резко отрицательную реакцию у всех представителей белогвардейского движения. По замечанию деятеля белой эмиграции Дмитрия Леховича, к саботажу конференции лидеров антибольшевистских сил призывало французское правительство, не желавшее усиления позиций Великобритании на юге России.

Идеальное государство

22 марта 1920 года главнокомандующим Русской армией в Крыму стал барон Врангель. Но к этому моменту большевики уже прочно завладели Украиной и намеревались отторгнуть у белых и Крым. Врангелю оставалось лишь надеяться на помощь Великобритании, чьей поддержкой он заручился накануне.

Военачальник ещё не терял надежды превратить полуостров в маленькое самостоятельное государство. По воспоминаниям публициста и участника Белого движения Георгия Немировича-Данченко, барон намеревался решить в Крыму земельный вопрос, наделить народ истинными гражданскими свободами, открыть здесь университеты и театры.

Врангель грезил о «крымском рае», который своим мироустройством под боком у большевиков олицетворял бы образец идеального государства. Он также рассматривал полуостров как мощную милитаристскую базу, откуда мог разгореться пожар новой революции, которая бы свергла большевизм. Но в начале 1921 года завершилась советско-польская война, и теперь Красная армия могла бросить все силы на уничтожение Врангеля.