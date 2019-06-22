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Почему у дятла не болит голова 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos
Эта небольшая птичка может наносить клювом удары по стволам деревьев ежедневно около 12 000 раз, при этом его голова двигается со скоростью более 20 км/час. Легко понять, что дятел испытывает огромные перегрузки, которые вдвое превышают те, что сопровождают космонавтов во время взлета космического корабля. Удивительно, но при всем при этом птица не испытывает вообще никакого дискомфорта. Как такое возможно? Об этом позаботилась природа.
Все дело в уникальном строении головы и клюва этой необычной птицы.
Если говорить об «устройстве» клюва дятла, легко заметить, что его нижняя половина значительно длиннее верхней. Таким образом основная часть удара приходится не на череп птицы, а на ее нижнюю челюсть.
Сам череп дятла тоже имеет необычное строение: он состоит из нескольких фрагментов, похожих на детскую мозаику. Некоторые из них твердые, другие ж достаточно мягкие и способны как бы «пружинить», поглощая энергию удара.
Защищает дятла и длинная подъязычная кость, которая опоясывает почти весь череп птицы, представляя собой что-то, очень похожее на ремень безопасности для человека.
И, наконец, мышцы челюстей дятла в момент удара напряжены настолько сильно, что не позволяют смещаться костям черепа и тоже могут смягчать удары.
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