Катастрофа «Индигирки»: причины крупнейшей морской трагедии в СССР

Во время этой морской катастрофы, случившейся в проливе Лаперуза в декабре 1939 года, погибли, по официальным данным, 745 человек, включая 4 членов экипажа.

Принадлежащий «Дальстрою» грузовой пароход «Индигирка» шел из Нагаева во Владивосток, и у него на борту было свыше тысячи пассажиров (хотя «Индигирка» являлась иключительно грузовым судном). Катастрофа произошла из-за того, что «Индигирка» наткнулась ночью на подводные камни. Получив три сильных удара, судно перевернулось на бок.

Пассажиры были в основном зеками

Согласно обвинительному заключению и показаниям капитана парохода Н. Л. Лапшина, «Индигирка» везла большое количество заключенных — в основном пассажирами на судне были именно зеки (свыше 800 человек) и их конвоиры. Как сказано в обвинительном заключении, перевозка пассажиров на грузовом судне была грубейшим нарушением. Исходя из официальной версии, капитан проявил преступную небрежность и дезориентировал курс парохода, вследствие чего в условиях 9-бального шторма и пурги произошла в катастрофа — пароход получил правым бортом несколько ударов о подводные камни, судно накренилось и ушло под воду на 9 метров. Штормовыми волнами десятки людей смыло за борт. Все это происходило в проливе Лаперуза неподалеку от мыса Соя.

По показаниям арестованного впоследствии капитана «Индигирки» Н. Л. Лапшина, на судне началась паника — из спасательных средств всего несколько шлюпок. Зеки резали охрану (несколько человек были убиты), в свою очередь огонь по взбунтовавшимся осужденным открыли и стрелки НКВД (по разным данным было застрелено около 20 человек). Одну из шлюпок спустили на воду и в нее уселись 8 человек (в основном, члены экипажа), из которых четверо — самовольно. До берега добрались только пятеро, остальные погибли.

Как их спасали

Только 13 декабря ближе к полудню к месту аварии подошел японский пароход «Карафуто-Мару». Часть пассажиров и членов экипажа «Индигирка» были сняты с потерпевшего крушение парохода. Но в трюмах еще оставались порядка 200 человек, в том числе, женщины и дети. Помощь к ним пришла от японцев только через 3 дня.

Борта судна резали автогеном, но вскрыли не все трюмы, в результате чего спасли только 27 человек. Многие из пассажиров, не дожидаясь спасения. Как утверждали некоторые выжившие, все спасенные дети (их точное количество неизвестно) впоследствии умерли.

На японской территории

Японцы формально находились в состоянии войны с СССР (сравнительно недавно отгремела бытва у Халхин-Гола). Спасшимся и доставленным в порт Вакканай пассажирам сотрудники НКВД приказали уничтожить все документы, а зекам велели называть себя рабочими «Дальстроя». Спаслись 428 пассажиров и членов команды парохода.

Как вспоминал один из уцелевших пассажиров, работник рыбзавода Николай Тарабанько, японцы относились к ним хорошо, оказали необходимую медпомощь. Однако чекисты и советский консцул Тихонов пристально следили за тем, чтобы пассажиры не вступали в контакт со своими спасателями и не брали у них никаких вещей.

Возвращение на родину

В конце декабря на пароходе «Ильич» спасенных пассажиров и членов экипажа вывезли в СССР. Еще по пути конвоиры начали избивать зеков, которые, по их мнению, «дали слабину» в общении с японцами. Двух заключенных, якобы участвовавших в убийстве чекистов на «Индигирке», расстреляли и выбросили трупы за борт. Долгое время бывшие пассажиры затонувшего парохода из числа вольных по прибытии на родину не могли восстановить уничтоженные в Японии документы, многих из них подозревали в шпионаже в пользу японцев.

За преступную халатность, повлекшую массовую гибель людей, судили четырех должностных лиц — капитана судна Н. Л. Лапшина (он был расстрелян как саботажник и японский шпион), двух его помощников, В. Л. Песковского и Т. М. Крищенко (они получили от 5 до 8 лет лагерей). Кроме того, 4 года из отмеренных 10 лет отсидел и начальник зековского конвоя П. И. Копичинский. Копичинский потом даже продолжил служить в системе ГУЛАГа.

«Индигирка» так и лежит на морском дне у берегов Японии. В поселке Сарафуцу (японское село губернаторства Хоккайдо) установлен памятник жертвам катастрофы. Полный список погибших до сих пор неизвестен.