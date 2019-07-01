Кому нужны хижины для откорма невест

В Нигерии существует предсвадебный обычай, у которого есть мусульманские корни. Молодых девушек специально откармливают перед замужеством.

Девочку, которая приблизилась к свадебному возрасту (чем раньше, тем лучше) отдают на откорм невест к специальным опытным женщинам. Эти хижины находятся вдали от поселений, а к девушке на протяжении полугода или года допускается только ее мать.

Женщина из хижины кормит девушку специальной кашей из проса. Они толкут злаки, а затем заливают и настаивают их на верблюжьем молоке, а перед едой добавляют туда кунжутное масло. Иногда матери разрешает приносить дочке еду, но только мучные изделия. Если девушка больше не может есть, ее заставляют насильно. Когда она отказывается совсем, ее наказывают. Физические нагрузки в хижинах для откорма запрещены, поэтому набор веса происходит очень быстро. Считается, что для удачного замужества к 14 годам она должна весить не менее 80 килограммов.

Худоба и хрупкость в западной Африке считается пороком и показателем бедности. Полнота в этих племенах высоко ценится и считается гарантией удачного замужества.

Историки утверждают, что такой обычай практикуется еще с колониальных времен и пришел в Африку от мусульман. Чем богаче был муж, тем меньше работала его жена, а все обязанности по дому выполняли рабы. Таким образом, женщины целыми днями сидели или лежали, у них не было физических нагрузок, а от скуки они начинали много есть. Такие жены считались эталоном красоты, а остальные девушки следовали за ними. Так появилась мода на связь полноты и удачи в браке.