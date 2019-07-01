Как Хрущев спровоцировал катастрофу на Байконуре

Взрыв на Байконуре произошел 24 октября 1960 года и считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории СССР, и самой крупной аварией в космической отрасли.

В этот день были назначены испытания межконтинентальной баллистической ракеты Р-16, на старте которого произошел мощный взрыв. Долгое время материалы дела были засекречены, поэтому неизвестно даже точное количество жертв. Среди погибших насчитывается от 78 до 126 человек.

Среди жертв взрыва был офицер штаба и командующий ракетными войсками маршал Неделин. Именно его имя впоследствии дали этим трагическим событиям. Катастрофу скрывали еще 29 лет — о ней стало известно только в 1989 году, а документы по ней были представлены в открытом доступе только в 1994 году. Историки связывают такую скрытность не только с космической гонкой — если бы мир увидел сведения о катастрофе, Россия бы стала позади. Но и с тем, что трагедия произошла по вине первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

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Официально, причинами катастрофы считается цепочка нарушений безопасности, которые допустили работники космодрома. Как стало известно позже, их торопил Хрущев, чтобы завершить испытания к годовщине Октябрьской революции. Конструкторы и другие сотрудники предупреждали о технических недочетах и хотели отложить запуск, но этого не случилось. Когда ракету доставили на космодром, были обнаружены и другие неполадки, которые пытались устранить за сутки.

В итоге при запуске межконтинентальной ракеты был разрушен бак окислителя. Это случилось из-за огненной струи и недочетов в строении ракеты. Из-за взаимодействия огня и топлива всю площадку накрыло взрывной пылающей волной.