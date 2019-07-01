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Ученые прогнозируют крупнейшую экологическую катастрофу 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Планете угрожает крупнейшая экологическая катастрофа со времен исчезновения динозавров. Такой вывод сделали немецкие этномологи по результатам своего исследования.
Оказалось, что насекомые, составляющие две трети видового разнообразия, вымирают с угрожающей скоростью.
Так, ученые выяснили, что к настоящему моменту общая биомасса насекомых уменьшилась на 76% по сравнению с 1994-м годом. Такая ситуация приведет к плачевным последствиям для эко-систем и пищевых цепей.
Ученые считают, что эко-система Западной Европы скоро придет в пройдет «точку невозврата».
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