Планете угрожает крупнейшая экологическая катастрофа со времен исчезновения динозавров. Такой вывод сделали немецкие этномологи по результатам своего исследования.
Оказалось, что насекомые, составляющие две трети видового разнообразия, вымирают с угрожающей скоростью.
Так, ученые выяснили, что к настоящему моменту общая биомасса насекомых уменьшилась на 76% по сравнению с 1994-м годом. Такая ситуация приведет к плачевным последствиям для эко-систем и пищевых цепей.
Ученые считают, что эко-система Западной Европы скоро придет в пройдет «точку невозврата».