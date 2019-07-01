Ученые прогнозируют крупнейшую экологическую катастрофу

Планете угрожает крупнейшая экологическая катастрофа со времен исчезновения динозавров. Такой вывод сделали немецкие этномологи по результатам своего исследования.

Оказалось, что насекомые, составляющие две трети видового разнообразия, вымирают с угрожающей скоростью.

Так, ученые выяснили, что к настоящему моменту общая биомасса насекомых уменьшилась на 76% по сравнению с 1994-м годом. Такая ситуация приведет к плачевным последствиям для эко-систем и пищевых цепей.

Ученые считают, что эко-система Западной Европы скоро придет в пройдет «точку невозврата».