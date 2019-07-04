«Заскоки» москвичей, которых не понять провинциалам

Московская агломерация объединяет до 40 миллионов человек, сюда съезжаются наиболее активные и предприимчивые люди страны. В Москве выше зарплаты, быстрее темп жизни, совсем другой уровень потребления, чем в русской провинции. В результате многие привычки "настоящих москвичей" кажутся провинциалам странными "заскоками".

Берут такси, чтобы проехать километр

В Москве не принято ходить пешком даже на относительно небольшие расстояния. Десять минут быстрым шагом или такси? Конечно, такси! Ведь время и силы дороже.

Покупают кофе "с собой"

Так часто по утрам покупают кофе в стаканчиках с собой, что это становится важной статьей расходов. Потому что москвичи были за границей/смотрели кино и знают, что бежать по улице со стаканчиком в руках — это модно и современно!

Не сдают квартиры

Большинство москвичей свои квартиры оставляют стоять пустыми, даже если сами живут в другом месте (на даче, скажем) большую часть года. Потому что "зачем мы будет пускать чужих людей в свою квартиру, они все испортят".

Сдают свою, снимают другую квартиру

Или другой вариант: сдавать свою квартиру и снимать другую в более удобном районе. Потому что Москва большая, а продавать и покупать квартиру, чтобы переехать в более удобный район, часто нет денег, или времени, или сил на организацию.

Заказывают картошку за 1000 рублей

Называется этот сервис "Конструктором обедов". Приезжает специальный человек и привозит набор еды на три-пять дней в виде уже отмеренных ингредиентов на конкретное блюдо, плюс распечатанные рецепты того, как эти блюда готовить. Очень часто основным ингредиентом оказываются макароны или картофель, но москвичей это не останавливает. Ведь это быстрее и удобнее, чем думать над ужином самому. А 1500 рублей за 3 "обеденных комплекта" по московским меркам не слишком дорого.

Заказывают на дом готовую еду

Особенно это принято у молодых москвичей. Частая тема обсуждений — в какой сети лучшие блюда, сколько стоит доставка, где заказать лучшие суши и суп фо.

Едят "модную" пищу

Вдруг вся Москва начинает пить "оранжевое вино" или сходить с ума по супу фо бо. Через какое-то время эта мода сменяется другой.

Стараются одеваться не красиво, а забавно

В свадебных салонах маленьких городов пользуются спросом платья в оборках, пышные, как торт: гулять так гулять. В Москве человек быстро привыкает смотреть на рюши и блестки как на признак провинциала. А провинциалы удивляются московской манере носить свитшоты с надписями типа "Медленная. Тупая" или "Невыносимо".

Пользуются стриминговыми сервисами