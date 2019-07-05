На какое оружие советских солдат охотились немцы

Не секрет, что в годы Великой Отечественной войны противоборствующие армии использовали в боях, в том числе, и оружие противника. Как правило, армии получали вражеское вооружение в результате захвата пленных и складов боеприпасов. Немецкие войска с большим удовольствием использовали против отрядов Красной армии ее же оружие. Многие советские автоматы, пушки и танки ничуть не уступали немецким в скорострельности, огневой мощи и качестве. Какое же советское оружие обратилось против своей же армии? Рассмотрим самые «популярные» у немецких войск его образцы.

Стрелковое оружие

Благодаря захвату военных складов, немцам достался богатый арсенал советского оружия. В их числе — знаменитые пистолеты-пулеметы — Судаева и Шпагина.

Судя по многочисленным фотографиям времен ВОВ, сохранившихся до наших дней, немцы полюбили легендарные ППС и ППШ не меньше, чем автоматы собственного производства. Отдельные образцы оружия приходилось переделывать под немецкий патрон — количество советских боеприпасов было жестко ограничено, а надежность ППШ, благодаря, в том числе, довольно простой конструкции, была выше, чем у немецких аналогов.

Знаменитый ППШ — пистолет-пулемет Шпагина, служил у нацистов под именем Maschinenpistole 717. Немцы раздавали трофейное оружие своим союзникам, не забывая снаряжать им и свои войска, в том числе — грозные СС. В Финляндии наладили переделку ППШ под патрон калибра 9мм.

Трофейные ППС поступали на службу в Вермахт под названием Maschinenpistole 719. ППС-42 и ППС-43 полюбили разведчики финской армии, воевавшей на стороне Третьего Рейха. Под конец войны, когда у Рейха не осталось ресурсов, они начали собственное производство модели ППС.

Бронетехника

Не только стрелковое советское оружие поддало в ряды немецкой армии. Против советских войск немцы обращали и танки, среди которых легендарные КВ-2 и «тридцатьчетверка» — также отличившиеся на службе в войсках Третьего Рейха.

Но Т-34 с крестами на борту, выглядит, как минимум, странно и необычно. Однако, таких танков в немецких войсках, как это ни печально, было достаточное количество. В одном ряду с ними против советских войск повернулись и тяжелые танки КВ-1 и КВ-2, превосходящие в огневой мощи немецкую бронетехнику.

Стоит отметить, что за свои боевые характеристики «КВшки» были у немцев довольно популярны. Правда, не очень понятно где немцы брали запчасти для ремонта поврежденных в боях Т-34 и «Климов Ворошиловых». А техники захвачено было немало. Только к концу лета 1941 года добычей немцев стали более 14 тысяч советских танков. Чаще, из-за отсутствия запчастей, поврежденные «тридцатьчетверки» и КВ уходили со службы, а годные детали использовались для ремонта других танков.

В 1943 году немцы обустроили ремонтную мастерскую в Харькове на территории тракторного завода. Здесь ремонтировали и дорабатывали поврежденные в боях советские Т-34.

По одной из версий, советские танки достались немцам не только в качестве военных трофеев, но и как банальный товар — в довоенное время. Не секрет, что до 1941 года СССР имел дипломатические отношения с гитлеровской Германией.

Так это или нет, но факт — в одном ряду в составе дивизии СС «Рейх» против союзнических войск шли воевать немецкие PZ.IV и советские Т-34. Башни последних, кстати, немцы использовали для создания броневагона — Panzerjagerwagen, грозного противотанкового оружия.

За годы войны, в рядах войск Вермахта «засветились» не только КВ и Т-34. На службе у немцев были и менее знаменитые образцы тяжелой техники страны Советов, такие как Т-26, БТ-7, Т-60 и Т-70 тягач «Комсомолец», бронемашина БА и даже самолеты По-2. Использовали немцы против советских войск и наши гаубицы и самоходные установки.

Но, на самом деле, количество советской бронетехники на службе немцев было не таким уж и великим, в масштабах войны. С июня 1941 по май 1945 года в боях против Красной Армией участвовали около 300 советских танков.