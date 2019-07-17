Сколько русские на самом деле выпивали «на посошок»

«Пить надо в меру» — кто не слышал этого выражения? Между тем, такой совет можно считать не только дельным, но даже и вредным, поскольку мерой на Руси считалась единица объёма, равная… 26,24 л. Однако в таких количествах, конечно, никто никогда не пил, и мера относилась не к жидкости, а предназначалась для измерения сыпучих продуктов (так называемым «хлебным мерам»).

Что до единиц измерения жидкости (т. н. «винных мер»), то за основу в дометрической системе на Руси было принято ведро. От него, собственно говоря, и отталкивались, когда говорили о каких-то мерах. Оно равнялось 12 л (или реже 15 л) и могло быть изготовлено из дерева, металла или кожи. Пожалуй, первым официальным документом, который регламентировал меры жидкости, стал «Питейный устав» Ивана Грозного , на царствование которого приходился расцвет «культурных питейных заведений». Кроме уже хорошо знакомого ведра, в «застандартизированные меры» попали осьмуха (1/4 ведра), полуосьмуха (1/8 ведра), кружка (1/10 ведра), стопа (1/50 ведра).

Ещё одной мерой по праву можно считать бочку, которая вмещала в себя 40 вёдер или составляла 492 л. Она была самой крупной мерой — её применяли, в основном, для расчёта с иностранцами, которым запрещалось торговать вином на малые меры (т. е. в розницу). Конечно, бочки предназначались не только для вина — их использовали также для хранения воды, молока, пива, растительного масла, мёда, и в зависимости от того, что там будет храниться, они различались не только по объёму, но и материалом, из которых были изготовлены.

При реформаторе Петре I в России появились две новые питейные меры: штоф (1/10 ведра) и мерзавчик (1/100 ведра), а также ведро указное, равное 200 чаркам. Чарка, в свою очередь, также составляла примерно 1/100 ведра.

Кстати, всем известная традиция пить «на посошок» пошла от странников, которые пользовались на Руси большим уважением. Это были не бродяги, а богомольцы, которые часто ходили, опираясь на посох. На верхушке посоха был утолщённый конец, куда помещалась чарка. Прежде чем распрощаться с гостеприимными хозяевами после обильного угощения, путник должен был выпить из чарки водки, не касаясь её руками. Если получалось не расплескать, это был добрый знак и путешественника отпускали в дорогу, если нет — значит, он был нетрезв и его оставляли на ночлег, поскольку отправляться в дорогу ему было небезопасно.

При Петре I также появилась такая мера, как бутылка, которую заимствовали из Франции, и, несмотря на то что их существовало две — для водки и для вина, мерной признавалась только винная. Такая равнялась примерно 0,75–0,77 л, что, в свою очередь, составляло одну шестнадцатую часть ведра. Водочная бутылка была поменьше (но не «поллитровка», которая появилась только в советское время, а объёмом в 0,6 литра — или 1/20 ведра). К слову, поскольку в торговле счёт шёл на вёдра, то ящик для водки до сих пор вмещает в себя 20 бутылок.

Что касается ещё непосредственно водочной меры, то для её измерения служили, главным образом, шкалик (народное название — «косушка»: от слова «косить»), штоф и полуштоф, стопка (1/6 бутылки или традиционные 100 г — разовая доза) и четвертинка, которыми измеряли алкоголь, подаваемый в кабаках. В одном шкалике было 61,5 мл, а штоф равнялся примерно 1,23 л и вмещал в себя около 20 шкаликов.

Устав о вине во время царствования Екатерины II (от 1781 г.) устанавливал в каждом питейном заведении иметь «засвидетельствованные в Казённой палате меры». При Павле I указ от 29 апреля 1797 г. об «Учреждении повсеместно в Российской империи верных весов, питейных и хлебных мер» касался четырех вопросов измерения: орудий взвешивания, мер веса, мер жидких и сыпучих тел.

Интересна и посуда, которая предназначалась для принятия жидкости: от нынешних чашек, бокалов, фужеров и рюмок до их старорусских предшественников — кубков, рогов, чар и чарок, братин, чаш, ковшей-скопкарей, крючков, стопок, стаканов (досканцов), фляг (плоских бутылок) и т. д. Ведь значимую роль играет не только то, что пить, но и как пить — то есть сама культура пития, и наши предки уж конечно знали в этом толк.