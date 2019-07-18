Как аферист много лет продавал Бруклинский мост

У американцев есть выражение «Ему можно и Бруклинский мост продать», означающее, что человек слишком доверчив и наивен. Фраза эта появилась неспроста.

Достопримечательность, открывшуюся 24 мая 1883 года, с успехом продавал аферист по имени Джордж Паркер. Все началось с банального спора. Паркер утверждал, что может продать что угодно и кому угодно. Приятели афериста в шутку предложили ему продать Бруклинский мост. Джордж не пошел на попятную и принял условия игры.

Мошенник прямо на знаменитом мосту начал знакомиться с людьми и, называя себя его владельцем, предлагал продать его. Дескать, приобрел он достопримечательность, но сейчас в данном виде собственности не нуждается, да и вообще имеет проблемы с деньгами, поэтому готов избавиться от ненужного моста.

Вероятно, у Паркера был удивительный дар убеждения, желающие приобрести Бруклинский мост находились. Да и как было не клюнуть на удочку, когда Джордж так убедительно и красноречиво расписывал достоинства моста! Например, советовал поставить на нем шлагбаум и брать плату за проезд по мосту.

Сделку Паркер заключал, разумеется, по фальшивым документам, часто шел на уступки, позволяя покупателю вносить сумму частями. Все были довольны.

Остается загадкой, как Паркер смог довольно долго водить за нос и доверчивых покупателей, и полицию, но факт есть факт. Аферист даже открыл «липовый» офис в Нью-Йорке и продавал уже не только Бруклинский мост, но и другую городскую собственность: Статую Свободы, Музей Метрополитен…

Однако развязка все же наступила: в 1928 году Джорджа Паркера арестовали. Приговор суда был строг — пожизненное заключение в тюрьме Синг-Синг в 48 километрах от Нью-Йорка. Там аферист и провел последние дни своей жизни, скончался он в 1936 году.