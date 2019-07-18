Учёные предложили посыпать ледники Антарктиды искусственным снегом

Учёные-экологи предлагают самые разные способы справиться с таянием ледников Антарктиды и повышением уровня Мирового океана. В новой статье журнале Science Advances предлагается необычный метод стабилизации антарктического ледяного покрова.

Экологи из Потсдамского института изучения климатических изменений отмечают, что самый большой вклад в повышение уровня Мирового океана вносит таяние западно-антарктических ледников Пайн-Айленд и Туэйтса. Моделирование показало, что даже если человечество предпримет самые жёсткие меры по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, ледники продолжат таять. Оно не ускорится, но уже нагревшаяся вода продолжит откалывать куски, подтачивая шельфовые льды снизу.

В качестве решения проблемы учёные предлагают устроить мощный снегопад. Чтобы остановить изменения климата, за 10 лет потребуется порядка 7400 миллиардов тонн снежной массы. Такого количество было бы достаточно, чтобы снижать уровень моря примерно на два миллиметра за год. Пока таких масштабов не могут обеспечить даже самые мощные искусственные установки по замораживанию морской воды. Только на перекачку воды на высоту ледника потребуется 145 ГВт энергии, не учитывая затрат на опреснение и заморзку.