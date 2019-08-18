Кто привил русским любовь к водке

Водка издревле считается русским напитком, и уже десятки лет именно о ней вспоминают иностранцы, приезжая в Россию. Однако так было не всегда. Кто же пристрастил наш народ к этому напитку?

Петр I

Многие историки сходятся во мнении, что именно Петр Великий стал популяризатором главного мужского напитка нашей страны. Строительство Петербурга сильно ударило по государственной казне, и тогда император решил пойти на хитрость. Он привлек "инвестиции" русского народа, снабжая его взамен водкой, которую привез из Швеции. Этот план работал исправно, и тогда Петр I установил государственную монополию на алкогольный бизнес.

Сталин

В августе 1941-го Комитет обороны СССР принял решение выдавать красноармейцам и начальникам войск водку в количестве 100 граммов в день на одного человека. Так, за один декабрь 1942-го солдаты выпили 5 млн 691 тысячу литров водки. Как позже рассказывали многие фронтовики, обычно 100 граммами никто не ограничивался, ведь было много "трезвенников", чью водку приходилось выпивать. Впрочем выпивающие были только за. Вот почему после войны миллионы фронтовиков так и не смогли избавиться от вредной привычки.

Климат

Жителям средней полосы трудно это представить, но факт остается фактом, — до 65% России находится на территории вечной мерзлоты. Иными словами, огромное количество россиян проживают в самых что ни на есть экстремальных условиях. Естественно, алкоголь, расширяющий сосуды, тем более, если это водка, — самое доступное и дешевое средство для выживания и функционирования в суровых северных широтах. Усугубляет все это то, что если человек выпивает при низких температурах, эффект от алкоголя проявляется в двойном размере.