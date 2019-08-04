Почему Великую лунную мистификацию не сочли вымыслом

Вряд ли есть на свете человек, который всегда говорит одну лишь правду. Не привирая, не приукрашивая действительность. Иногда даже самые обычные истории можно сделать невероятными, если добавить к ним немного фантазии. А некоторым «фантазерам» порой удается обмануть весь мир. Или заставить людей верить во что-то весьма странное, даже не прилагая к этому никаких усилий.

Одна такая история получила название Великой лунной мистификации и стала одной из самых обсуждаемых и успешных мистификаций XIX века. Хотя, по правде говоря, никто из участников даже и не собирался никого обманывать.

25 августа 1835 года вышел новый выпуск газеты New York Sun, где была напечатана весьма занимательная статья, которая и наделала много шума в обществе. В ней говорилось об экспедиции знаменитого астронома Джона Гершеля, в которую тот отправился в 1834 году. Путешественник отправился в Южную Африку для создания обсерватории для большого и очень мощного телескопа.

В заметке рассказывалось об этой экспедиции, а еще о том, что Гершелю с помощью телескопа удалось увидеть на Луне весьма необычные вещи.

Так, описывалось, что астроному удалось обнаружить странных особей, похожих одновременно на людей и на летучих мышей, передвигающегося на двух лапах бобра, удивительные пирамиды и множество других необычных вещей, которые до сих пор никто в телескоп увидеть не мог.

Новость быстро распространилась по США и вскоре уже достигла Европы. Никому даже и в голову не пришло, что заметка могла быть вымыслом: в те годы совершалось много открытий и люди легко поверили в уникальные возможности нового телескопа видеть мельчайшие детали, происходящие не Луне.

Правду раскрыл автор статьи, Эндрю Грант. Оказалось, что в тот день редакторы New York Sun напечатали в газете первую часть научно-фантастического романа, правда, не упомянув о том, что это всего лишь придуманный сюжет. Автору же в своей повести удалось ловко смешать правду о реальной экспедиции Джона Гершеля и вымысел о том, что он увидел в телескоп. Грант признался, что даже не предполагал, что люди смогут поверить в такие фантастические вещи.

Так случайная ошибка стала одной из самых удивительных мистификаций в мире.