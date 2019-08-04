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Почему Великую лунную мистификацию не сочли вымыслом 

Рамблер 56 минут назад
Фото: depositphotos
Вряд ли есть на свете человек, который всегда говорит одну лишь правду. Не привирая, не приукрашивая действительность. Иногда даже самые обычные истории можно сделать невероятными, если добавить к ним немного фантазии. А некоторым «фантазерам» порой удается обмануть весь мир. Или заставить людей верить во что-то весьма странное, даже не прилагая к этому никаких усилий.
Одна такая история получила название Великой лунной мистификации и стала одной из самых обсуждаемых и успешных мистификаций XIX века. Хотя, по правде говоря, никто из участников даже и не собирался никого обманывать.
25 августа 1835 года вышел новый выпуск газеты New York Sun, где была напечатана весьма занимательная статья, которая и наделала много шума в обществе. В ней говорилось об экспедиции знаменитого астронома Джона Гершеля, в которую тот отправился в 1834 году. Путешественник отправился в Южную Африку для создания обсерватории для большого и очень мощного телескопа.
В заметке рассказывалось об этой экспедиции, а еще о том, что Гершелю с помощью телескопа удалось увидеть на Луне весьма необычные вещи.
Так, описывалось, что астроному удалось обнаружить странных особей, похожих одновременно на людей и на летучих мышей, передвигающегося на двух лапах бобра, удивительные пирамиды и множество других необычных вещей, которые до сих пор никто в телескоп увидеть не мог.
Новость быстро распространилась по США и вскоре уже достигла Европы. Никому даже и в голову не пришло, что заметка могла быть вымыслом: в те годы совершалось много открытий и люди легко поверили в уникальные возможности нового телескопа видеть мельчайшие детали, происходящие не Луне.
Правду раскрыл автор статьи, Эндрю Грант. Оказалось, что в тот день редакторы New York Sun напечатали в газете первую часть научно-фантастического романа, правда, не упомянув о том, что это всего лишь придуманный сюжет. Автору же в своей повести удалось ловко смешать правду о реальной экспедиции Джона Гершеля и вымысел о том, что он увидел в телескоп. Грант признался, что даже не предполагал, что люди смогут поверить в такие фантастические вещи.
Так случайная ошибка стала одной из самых удивительных мистификаций в мире.
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