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С кого Дюма писал любимого всеми Портоса в «Трех мушкетерах» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: кадр из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"
Судьба великого французского писателя Александра Дюма, автора множества любимых всем человечеством книг, была не менее интересной, чем приключения Д'Артаньяна и трех мушкетеров. Атоса, Арамиса и других геров мушкетерского цикла писатель частично выдумал, частично взял из архивов. Но характер и невероятную силу самого доброго и могучего из четырех друзей Дюма списал с гораздо более близкого ему человека.

Любимый папа

Тома-Александр Дюма Дави де Пайетри, отец писателя, родился от чернокожей рабыни Марии Дюма и французского аристократа Антуана Делиля Дави де ля Пайетри. Поначалу папаша продал всех четырех своих детей в рабство, однако потом выкупил старшего, привез в Париж и воспитывал как сына. Во Франции рабство было вне закона с 1315 года, так что любой раб, вступив на французкую землю, делался свободным.
В возрасте 24 лет Тома-Александр под фамилией Дюма вступил в королевскую гвардию и быстро сделал карьеру. К сентябрю 1793 года он стал бригадным генералом — первый "цветной" военный такого ранга во всей Европе.

Невероятная сила

Тома-Александр был обожаем сослуживцами. В полку он прославился подвигами, достойными Геркулеса. Он мог, ухватившись за балку конюшни, зажать лошадь в шенкелях и подтянуться вместе с нею. Никто другой, кроме него, не был способен, засунув по пальцу в четыре ружейных дула, нести на вытянутой руке все четыре ружья.
Тома-Александр был настолько популярен в войсках, что со временем вызвал обеспокоенность Наполеона. Есть основания подозревать, что он был отравлен по приказу низкорослого корсиканца в 1806 году в возрасте 43 лет. Сам Тома-Александр, в полном соответствии с книжным Портосом, был человеком отважным, простодушным и честным, и не имел никаких намерений "подсиживать" Наполеона, к которому испытывал глубокую преданность.
wikipedia
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Истории , Александр Дюма
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