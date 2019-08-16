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За что воюют сегодня российские коммунисты 

Рамблер 1 час назад
Российские коммунисты продолжают выпускать газету "Правда", общесоюзный рупор своего движения. Самая свежая коммунистическая повестка этого лета включает в себя: борьбу за "честные и чистые выборы", запрет на "мусорную оккупацию" в Шиесе и смену курса в стране на социализм.
"Если у тебя экономика не работает, если у тебя народ нищает, если деловая часть не получает поддержки, то не на что надеяться, — сообщил на недавней пресс-конференции лидер КПРФ Геннадий Зюганов. — Следующий этап — выборы Госдумы. Если выборы в Госдуму будут неконкурентные, нечестные и с такой же давиловкой, то мы вползаем в тяжёлый политический кризис, который будет решаться только на улицах. "
Главный коммунист страны сообщил по поводу недавних акций протеста в Москве, что понимает недовольство москвичей и считает его обоснованным, однако ему "не нравятся режиссеры" протестных акций". Коммунисты поддерживают присоединения Крыма и ряд других политических решений.
По мнению коммунистов, перед Россией сегодня стоит 6 главных угроз: геополитическая — угроза исчезновения, потому что Россия теряет население на протяжении 30 лет подряд; социальная (раскол общества), технологическая (отсутствие промышленности), военная, санкционная ("нас обложили со всех сторон") и олигархическая ("в стране создана уродливая, нежизнеспособная система"). Решение проблем Зюганов видит в возвращении в управление страной социалистических принципов.
75-летний Зюганов четыре раза баллотировался на пост президента России — в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах.
Комментарии13
Истории , Видео , Геннадий Зюганов , Госдума , КПРФ , газета "Правда"
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