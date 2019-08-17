Как возникло это выражение «братков» «В натуре!»

Выражение «в натуре!» в 90-х годах XX века довольно быстро перекочевало из уголовной среды в речь «новых русских»: «братков» из многочисленных ОПГ и бизнесменов всех мастей, решивших разбогатеть на волне разрухи постперестроечного периода. Словосочетание в народных массах прижилось и использовалось порядка двух десятилетий.

Однако любопытно оно совсем не этим (многие слова воровского арго пополнили в свое время лексикон малообразованных, близких к криминалитету слоев населения). Словосочетание «в натуре» стало одним из немногих воровских жаргонизмов, имевших русские корни. Основная масса устойчивых выражений блатной фени происходят из идиша и иврита, на которых говорили одесские евреи.

Все мы рождаемся в натуре

На воровском арго восклицание «в натуре!» обозначает «это так и есть», «действительно так». Прежде чем попасть в блатную феню, оно абсолютно спокойно использовалось вполне себе интеллигентными русскими гражданами, далекими от уголовного мира. К примеру, его употреблял Александр Порфирьевич Бородин , образованнейший человек, композитор, ученый, один из членов «Могучей кучки».

В письме супруге он как-то жаловался, что вынужден проводить все утро чуть ли не «в натуре» — такая в доме нестерпимая жара. Применив этот оборот, Александр Порфирьевич имел в виду, что приходится раздеваться почти догола. Под «натурой» в конце XIX века подразумевали природу, естество человека, обнаженное тело.

Существительное «натура» пришло в русский из латыни. В ней natūra обозначает природу, рождение, естественный миропорядок. На рубеже XIX—XX столетий это существительное использовалось практически в его прямом значении. «Предстать в натуре» — появиться в своем естественном, природном виде, в чем мать родила.

Воровское «в натуре!»

Совсем не удивительно, что русскому криминалитету пришлось по вкусу выражение «в натуре». Оно действительно настолько образное и емкое, что едва ли найдется аналог на идише или иврите, способный вместить такую уйму смысла.

Толковый словарь Ушакова приводит 4 значения понятия «натура»: 1 — природа, действительность; 2 — врожденный темперамент человека (то, что нельзя изменить); 3 — человек, позирующий перед скульптором или живописцем (обычно в обнаженном виде); 4 — товар, как платежное средство.

Дмитрий Николаевич приводит в своем словаре пример шутливо-разговорного использования словосочетания «в натуре», которое обозначает «быть без одежды, полностью голым». Эта трактовка вполне согласуется с применением выражения Бородиным в письме к жене.

В криминальной среде все эти значения стерлись. Словосочетание «в натуре» стало обозначать голую действительность, правду, истину, то, чему можно верить. Заодно заменило такие длинные и неудобные выражения, как «это на самом деле так и есть», «ручаюсь за правдивость фактов», «все так в действительности» и пр.

Впервые зафиксировал значение идиомы «в натуре» криминалист Сергей Потапов . Почитать об этом и многих других жаргонных выражениях можно в его «Словаре жаргона преступников» (1927).

Потапов составлял сей труд для работников НКВД, которым по роду деятельности было необходимо понимать феню, или «блатную музыку». По этой причине криминалист приводит наиболее емкую и легко запоминающуюся трактовку идиомы. По Потапову, «в натуре» — это «правильно».