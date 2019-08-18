Попа, ставшая легендой: история создания фотографии «Теннисистка»

В 80-х постер с изображением этой девушки висел в комнате каждого подростка, а издательство, которое выпускало эти самые плакаты, заработало миллионы. А ведь все начиналось с любительской фотосессии двух молодых людей.

Какая история скрывается за созданием культового кадра и что произошло с его героиней, читайте в нашем материале.

В сентябре 1976 года 30-летний Мартин Эллиотт, учившийся на фотографа в университете Бирмингема, убедил свою 18-летнюю возлюбленную Фиону Батлер принять участие в съемке. Парень мечтал сделать фотосессию в стиле пин-ап.

bigpicture.ru

Фиона Батлер

Для съемки Фиона попросила у подруги ракетку и теннисное платье, которое та сшила вручную. Отец дал девушке теннисные туфли, а собака семейства любезно предоставила теннисные мячи, служившие ей игрушками. Так и сложился образ сексуальной девушки-теннисистки, хоть сама Фиона, как она призналась позже, совсем не играла в теннис из-за плохой координации.

Фотосессия получилась достаточно короткой. Эллиотт успел отснять только одну пленку, но надеялся, что среди готовых кадров будет «тот самый». Так и вышло.

bigpicture.ru

Мужчина сразу понял, что фотография девушки, на которой та приподнимает платье и показывает попу, будет пользоваться успехом, поэтому отнес снимок в фотоагентство Athena. Так, уже в 1977 году «Теннисистка» появилась на страницах календаря компании и с тех пор уже не покидала прилавки книжных магазинов и киосков печати.

bigpicture.ru

Особенной популярностью пользовались постеры с изображением теннисистки. Они висели почти в каждой комнате и кабине дальнобойщиков, а продавали их по 2 фунта за штуку. Довольно неплохая сумма на то время! Не удивительно, что Мартин Эллиотт заработал на «Теннисистке» 250 тысяч фунтов стерлингов. Сама модель не получила ни копейки, так как изначально решила не афишировать свое имя и отказалась от доли прибыли.

Впрочем, сожалеть об утраченных деньгах Фионе не приходилось. Девушка вышла замуж за мультимиллионера Иана Валкера (Ian Walker), в браке с которым у нее родились сын и две дочери. Сейчас Фиона работает внештатным иллюстратором в журнале Droitwich Spa, Worcestershire и ведет достаточно закрытый образ жизни.

Лишь в 2011 году, спустя 35 лет после создания фотографии, женщина появилась на мероприятии, приуроченном большому теннису, которое проходило в Институте Изящных искусств Бирмингема. Естественно, одним из экспонатов выставки был тот самый постер, ведь именно с ним, как утверждают эксперты, чаще всего ассоциируется образ современных теннисисток.

Создатель культовой фотографии Мартин Эллиотт вскоре стал уважаемым фотографом. Чаще всего он работал в стиле, который критики называли «грудь и попа». Наиболее узнаваемая его фотосессия в этом направлении называлась «Девушки на работе». На цветных снимках были изображены секретарши, работницы кинотеатра, водители трейлеров и так далее.

bigpicture.ru

В 2011 году после десятилетней борьбы с раком Мартин Эллиотт скончался, навсегда закрепив за собой славу автора легендарной фотографии.

Но этот кадр был бы невозможным без еще одного участника — подруги Бателр Кэрол Ноттс, которая так удачно одолжила ей свое платье и ракетку. В 2014 году женщина выставила их на аукцион и тут же нашла покупателей. Знаменитое платье ушло с молотка за 15 тысяч фунтов, а ракетка — за 2 тысячи фунтов.

Таким образом, постер принес деньги всем, кроме самой модели. Вот такая любопытная история стоит за одной, казалось бы, случайной фотографией.