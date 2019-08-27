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Одиноких стариков предложили пристраивать в семьи 

Lenta.ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи. Об этом пишет газета «Известия».
Ведомство рекомендовало региональным властям распространять практику, которая действует в Ханты-Мансийском автономном округе, по всей стране. Там одиноким старикам назначают помощника, который принимает его в свою семью и помогает в ежедневных делах, получая пособие в размере 10,3 тысячи рублей при условии совместного проживания.
За семь лет действия программы в регионе удалось создать 356 приемных семей для пожилых граждан.
По утверждению властей, такая мера помогает пожилым людям решить проблемы одиночества, ощущения ненужности и отчаяния от собственной беспомощности.
По данным Росстата, в России 25,4 процента всего населения — пенсионеры.
В феврале сообщалось, что органы опеки не разрешили жителю Москвы усыновить второго ребенка из-за отказа проходить добровольное психологическое обследование. Мужчина отказался сдавать тест, поскольку уже его проходил перед усыновлением первого ребенка три года назад.
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Истории , газета "Известия"
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