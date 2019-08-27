Факты о Марсе, которые уже известны человечеству

Корреспондент информационного агентства "Экспресс-Новости" расскажет вам об интересных фактах о планете Марс.

Космические аппараты в космосе

Только 1/3 из всех аппаратов, отправленных на Марс, выполнили свою миссию. Некоторые в шутку называют Марс космическим "Бермудским треугольником". Большая часть неудач пришлась на начало исследования Красной планеты, но аварии случаются и сейчас.

Метеориты

Хоть человек еще не был на Марсе, но «кусочки» Марса есть на Земле. Это марсианские метеориты, всего их найдено более 200, но, вероятно, их намного больше. Считается, что они были выброшены с Марса в ходе извержений вулканов или столкновений Марса с астероидами.

Славное прошлое

В прошлом условия на Марсе были куда более благоприятны для развития и поддержания жизни, чем сейчас. Есть основания считать, что несколько миллиардов лет назад на Марсе была плотная атмосфера, а также океаны жидкой воды.

Роботы-марсоходы

Марс — единственная известная планета, населенная роботами. Сейчас на Марсе работают марсоход Curiosity и аппарат InSight, хотя до совсем недавнего времени на Марсе также работал марсоход Opportunity, недавно вышедший из строя.

Взрыв

Северное и южное полушария Марса сильно отличаются. Южное испещрено кратерами и возвышенностями, в то время как северное полушарие — одна сплошная низина, почти без кратеров. Считается, что в прошлом Марс именно этой стороной столкнулся с небесным телом размером с Плутон.