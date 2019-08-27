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Что стало с сокровищами Крыма во время войны 

Рамблер 3 часа назад
Видео рассказывает об очередной тайне Третьего рейха — исчезнувших во время Второй мировой войны сокровищах Крыма. Сейчас безвозвратно потерянными считаются множество экспонатов, хранившихся в Музее Алупки и Бахчисарайском дворце. После оккупации Крыма нацистами следы о сокровищах потерялись. Что стало с уникальными полотнами итальянских и русских мастеров и есть ли надежда вновь обрести их? Попытайтесь разобраться в исторической головоломке.
Истории , Видео
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