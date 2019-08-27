Туалетные правила: чему француженки научили русских

Когда речь заходит о дворянском этикете, сразу в сознании возникают роскошные балы, нарядные дамы и галантные кавалеры. А между тем, правила хорошего тона определяли поведение русских аристократов не только в высшем свете, но и во время вполне будничных дел. Застолье, прием гостей, одежда и распорядок дня — все это регулировалось этикетом достаточно жестко. Отправление естественных потребностей организма тоже совершалось в соответствии с правилами. То есть и в туалет дворяне ходили по-особому.

Этикет в жизни высшего сословия

С ранних лет русские аристократы начинали усваивать строгие требования этикета, многие из которых были основаны на рыцарском кодексе чести средневековой Европы. Известный историк Нонна Марченко в своей книге «Приметы милой старины. Нравы и быт пушкинской эпохи» (Москва, 2002 год издания) написала, что в дореволюционной России умение держать себя в обществе считалось главным признаком благородного происхождения человека. Поэтому многие дворяне буквально соревновались друг с другом, демонстрируя прекрасные манеры. Общество ставило знак равенства между соблюдением этикета и нравственностью, благовоспитанностью. Люди соблюдали внешние приличия независимо от собственных чувств и отношений.

При воспитании юных дворян особое внимание уделялось таким понятиям, как честь, самоуважение, благородство устремлений. Делать что-либо из меркантильных интересов лишь ради славы и чинов считалось зазорным.

Русский этикет XVIII—XIX веков представлял собой причудливую смесь народных традиций и правил хорошего тона, позаимствованных из стран Западной Европы (в основном из Франции). Не только под влиянием реформ государя-императора Петра I, но и по собственному разумению многие дворяне считали образцом поведения благородных парижан или лондонцев. Вероятно, с младых ногтей такие мысли им внушали гувернеры-иностранцы.

Чистота — обязательное условие

Этикет требовал от дворянина неукоснительного соблюдения правил личной гигиены. Аристократ всегда должен был выглядеть безупречно и пахнуть соответственно. Поэтому мытье рук после отправления естественных потребностей было обязательным.

Кроме того, большинство представителей благородного сословия меняли перчатки после каждого посещения туалета. Порой по шесть раз за день.

Ватерклозеты не только во дворце

Туалетный этикет русского дворянства был реформирован при Петре I, как и многие другие сферы жизни. Следование западноевропейским стандартам коснулось и этой деликатной темы. При строительстве новой столицы использовался самый передовой опыт того времени.

Первый в нашей стране туалет с проточным смывом (ватерклозет) был оборудован в Летнем дворце Санкт-Петербурга. Произошло это историческое событие в 1710 году. Вскоре ватерклозетом обзавелся и дворец Монплезир, расположенный в Петергофе.

Если оставить в стороне императорские резиденции, то первым русским дворянином, в чьем доме появился частный туалет с водяным смывом, был ближайший сподвижник государя-императора Александр Данилович Меншиков

Доктор исторических наук Игорь Зимин в книге «Зимний дворец. Люди и стены. История императорской резиденции. 1762–1917» (Москва, 2012 год издания) указал, что в Зимнем дворце Санкт-Петербурга единая система сливной канализации появилась летом 1826 года. Знаменитый архитектор Карло ди Джованни (Карл Иванович) Росси обустроил «места ватерклозетов» у парадного зала Военной галереи, неподалеку от Георгиевского зала.

Впрочем, только петербургские и московские аристократы могли пользоваться туалетами, близкими к современному пониманию об «удобствах». Провинциальные дворяне вплоть до ХХ века ходили в обычные для той поры сооружения с выгребными ямами, которые регулярно чистились.

Ночью — фарфоровые вазы

Если простолюдины, ленясь дойти до отхожего места, использовали по ночам металлические горшки, то дворяне — специальные фарфоровые или фаянсовые вазы. Эти предметы стыдливо прятались под кроватями или в специальных шкафчиках в спальне. Выносить и опорожнять по утрам такие судна должны были слуги.

Как пишет Игорь Зимин, в перечень комнатного имущества Зимнего дворца входил «Стул ночной простого дерева с кожаной подушкою и фаянсовым горшком». Представители петербургской аристократии комфортно усаживались на такой предмет мебели, а все их испражнения попадали в ночную вазу.

Некоторые фарфоровые изделия, предназначенные для этих целей, напоминали настоящие произведения искусства и стоили немалых денег. Часто они украшались затейливыми рисунками или орнаментами.

А в дороге — бурдалю

Россия — страна длинных дорог, и путешествия в карете из одного дворянского имения в другое часто занимали довольно много времени. Мужчинам было проще, ведь они обычно сопровождали дам верхом на конях. Так что представителям сильного пола не возбранялось отъехать в сторону и сделать свои дела за ближайшим кустиком. Дамы же пользовались бурдалю (фр. bourdalou).

За этим словом французского происхождения скрывается небольшое судно продолговатой формы, внешне напоминающее современную соусницу. Сей оригинальный мобильный аналог ночной вазы тоже изготавливался из фаянса или фарфора.

Русские аристократки обычно прятали бурдалю в муфте и справляли в них малую нужду в случае необходимости прямо в карете. При этом судно просто прикладывали к телу так, как в больничной палате пользуются «утками». Длинные пышные юбки с кринолинами, не выходившие из моды в XVIII—XIX веках, помогали скрыть момент испражнения от посторонних глаз.

Историк Игорь Зимин указал в своей книге, что нашел в архивах Николая I интересный документ, датированный 1840 годом. Это бухгалтерский отчет о расходах на гардеробные цели императорского двора. Среди всего прочего, в документе упомянуты 18 рублей, которые были уплачены некому мастеру Бобкову за изготовление «дорожного судна».

В музеях Петергофа и Царского Села можно увидеть несколько бурдалю XVIII века. Они очень компактны и изящны, внешне похожи на дорогую посуду. А понять, что это за судно, можно лишь по игривым рисункам и надписям. Так, на одной из мобильных дорожных ваз изображен человеческий глаз, а рядом надпись на французском языке, которую можно перевести так: «Он тебя видит, проказница!»

Русские аристократки позаимствовали идею бурдалю, как и многие новшества, из Франции. Именно парижские графини и баронессы придумали такой оригинальный способ справлять нужду. Причем, впервые они стали делать это прямо в храме во время пламенных духовных проповедей оратора-иезуита Луи Бурдалу (1632-1704 гг.), который мог разглагольствовать о вере часами.

Не имея возможности покинуть религиозное мероприятие, благородные француженки приказывали своим служанкам принести им небольшие сосуды, которые в шутку прозвали в честь проповедника «бурдалю». Пользуясь пышными юбками, парижские аристократки справляли нужду стоя, а затем их прислужницы уносили и опорожняли эти судна.

Русские барыни оценили находчивость француженок, но пользовались бурдалю только в дороге, выливая содержимое прямо из окна кареты по пути. Справлять нужду в церкви среди всего честного народа или на балу для жительниц нашей страны было немыслимо. В случае нужды они просто покидали благородное собрание и отправлялись в ближайший сортир.

Туалеты в дворянских усадьбах

Японец Дайкокуя Кодаю, занимавшийся транспортировкой товаров по морю, в 1783 году потерпел крушение на шхуне «Синсе-мару» у Алеутских островов. За 10 лет своего пребывания в России путешественник повидал многие города, он несколько раз встречался с Екатериной II и видными аристократами нашей страны.

Вернувшись на родину, Дайкокуя Кодаю подробно описал жизнь русских в ходе обстоятельных допросов, учиненных японскими властями. Полученные сведения по приказу сегуна Иэнари Токугавы подробно записал ученый-медик Кацурагава Хосю. Его сочинение «Краткие вести о скитаниях в северных водах», работа над которым завершилась в 1794 году, было засекречено. Книга, раскрывающая впечатления японского купца о нашей стране, была опубликована в России только в 1978 году (перевод В. М. Константинова).

Дайкокуя Кодаю довольно подробно описал устройство обычных нужников с овальными отверстиями, через которые отходы жизнедеятельности попадали в выгребные ямы. При этом японец подчеркнул, что туалеты в усадьбах русских аристократов бывают каменными на 4—5 посадочных мест, а зимой в них топятся печи, чтобы барин и его гости не мерзли.