Какие бытовые привычки русских шокируют иностранцев

Побывавших в России иностранцев очень удивляют некоторые бытовые привычки наших соотечественников. Жителю другой страны зачастую и в голову не придет поступать так, как привыкли поступать мы. А нам эти вещи кажутся нормой.

Хранить старые вещи

Русские часто хранят в шкафах, кладовках и на антресолях банки, пакеты, коробки, ящики, старую одежду, гвозди, доски и прочий хлам. Эта привычка у многих еще с советских времен, когда практически все являлось дефицитом. Даже испорченную вещь тогда старались не выбрасывать — а вдруг пригодится в хозяйстве? Но сейчас этой философии больше придерживаются представители старших поколений.

Чинить вещи самостоятельно

Плотника, автослесаря, сантехника или электрика русские вызывают лишь в том случае, если категорически не могут справиться с поломкой сами. В большинстве случаев сначала пытаются наладить все своими силами. Кроме того, новую вещь или оборудование покупают только когда уже все средства испробованы.

Носить зимой валенки

Традиция носить валенки пришла к нам от татаро-монголов, зимой щеголявших в войлочных сапогах, которые они называли «пимы». Это название сохранилось в Сибири и на Урале.

В Нижнем Новгороде такие сапожки именовали «чесанками» и «катанками», но в целом на Руси больше прижилось наименование «валенки», так как изготавливали их из валяной шерсти. Раньше в сельской местности валенки носили все поголовно. В городах в валенки обували детей, чтобы не замерзли. Сейчас традиционные валенки носят в основном старики.

В последние годы промышленные предприятия стали выпускать большие партии красивых дизайнерских валенок из обработанной шерсти с различными узорами. В них уместно даже пойти на вечеринку. В валенках удобно ходить по сугробам, да и тепло.

Переобуваться в гостях

Стоит прийти к кому-либо в гости, как нам тут же предлагают переобуться в тапочки. Иностранцев это просто шокирует: так, на Западе перед тем как войти в дом, просто чистят обувь специальной щеткой. А тапочки надевают, лишь оказавшись у себя дома.

Обязательно готовить первое

Русские хозяйки нередко готовят «горячее» сразу на несколько дней. Это могут быть суп, щи или борщ. Порой на приготовление кастрюли супа уходит половина выходного. Без «первого» наши соотечественники, особенно мужчины, часто не ощущают себя сытыми. К тому же, считается, что есть горячие супы необходимо для здоровья. Хотя многие народы обходятся за обедом вообще без так называемого «первого блюда».

Есть все блюда с хлебом

Иностранцы если и едят хлеб, то не в таких количествах. Их весьма удивляет, что русским хлеб необходим почти к каждому блюду, иначе они выходят из-за стола голодными. Хотя в последнее время некоторые наши соотечественники, в основном женщины, начали следовать западным стандартам и либо отказываться за столом от хлеба, либо заменяют его какими-нибудь диетическими хлебцами.

Русские обожают собирать ягоды, грибы, орехи, травы. Для этого они готовы часами бродить по лесу. Хотя все это можно запросто приобрести в магазине, на рынке или на худой конец в аптеке.

Делать домашние заготовки

В России вас почти в каждом доме угостят собственноручно сделанными соленьями или вареньями. Несмотря на то, что все это продается в ближайшем супермаркете, лично закатанные маринованные помидоры или повидло из собранной осенью на даче антоновки являются особым предметом гордости российских хозяек.

Предлагать чай

Если вы заглянули к кому-то в гости, пусть и совсем ненадолго, то в большинстве случаев вам предложат чаю. Причем чуть ли не с порога. Все разговоры будут вестись за чаем. Если у вас какое-нибудь серьезное дело, то после того как вы покончите с ним, вам все равно придется пить чай. И к нему обязательно печенье, бутерброды, торт, пироги или конфеты. На Западе вам могут вообще ничего не предложить, даже если вы пришли на несколько часов. А если предложат, то, скорее всего, это будут кофе, вода со льдом или бокал спиртного. И никакой еды. Есть здесь принято в кафе или ресторане, а не дома.

Устраивать пышные застолья

На Западе застолья с размахом устраивают разве что по особым поводам. А в России принято к приходу гостей готовить огромное количество еды. Если же гости нагрянули неожиданно — выставлять на стол все, что хранится «в закромах». Отсюда и утверждения о «широкой русской душе».

Готовить винегрет, холодец и селедку под шубой

Иностранцы иногда приходят в ужас от этих «традиционно русских» блюд. Им кажется, что есть такое совершенно немыслимо. Но некоторые, привыкнув, входят во вкус, и им такие кушанья даже начинают нравиться.

Общаться на кухне

За исключением особо торжественных случаев в гостях вас пригласят не в комнату, а на кухню. Там у русских принято обсуждать все насущные вопросы — и со своими близкими, и с посторонними людьми. Недаром еще в советские времена возник термин «кухонные посиделки». А вот жители зарубежных стран обычно принимают посетителей в гостиной или назначают встречу в кафе.