У России есть своя «Зона 51»

Думаете "Зона 51" загадочна, таинственна и еще способна выдать нам гору сюрпризов? Что ж, не буду отрицать, так оно и есть. Да только и нам есть, чем гордиться. Правда не на нашей территории, но предмет гордости от этого не меньший. 954-я секретная военная база. Объект городских легенд и кладезь всевозможных сомнений с терзаниями. Что же там такого испытывают? Почему власти столь старательно скрывают свою-нашу "Зону 51"? При этом сами же уверяют, что там нет никаких секретов, что там все безопасно. Наконец, почему от нас скрывают не только сами испытания, но и археологические исследования, проводимые в тех краях? Нам объявляют, что все замечательно, никаких подвохов нет и быть не может. Однако правду, тем не менее, сообщать не торопятся. Вопросов до сих пор больше, чем ответов. Продолжение смотрите в этом видео.