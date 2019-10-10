Собака сама зарабатывает деньги и сама же их тратит

В одной из азиатских стран живет забавная собака. Целыми днями она бегает по рынку и выпрашивает у прохожих деньги. Она не отстает пока ей не дадут банкноту. После получения заветных купюр собака бежит в магазин, где является постоянным и самым частым гостем, и покупает себе на эти деньги консервы, которые сама и выбирает.

Работники рынка хорошо знают собаку и заботятся о ней — помогают открывать консервы или дают попрошайке немного денег.

При этом она отказывается от обычного собачьего корма, ест только то, что сама покупает. По словам работников так было не всегда. Просто однажды ради шутки собаку надрессировали относить деньги из одного ларька в другой. Но вскоре животное поняло, что к чему.

Смотрите об этом забавном случае в этом видео.