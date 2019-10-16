Ученые измерили уровень счастья людей по книгам и газетам

Ученые из Великобритании проанализировали газеты и книги, выпущенные с 1820-х по 2019-й и выяснили, как изменялся уровень счастья у людей в этот промежуток времени.

Исследователи создали критерий оценки народного счастья, определить который можно по данным из книг и газет. По мнению авторов, с его помощью правительства разных стран смогут определять приоритеты государственной политики.

Чтобы получить данные начала XIX века, ученые взяли за основу психологический принцип. Согласно ему, уровень счастья населения можно определить по тому, что люди говорили и писали в то время. Таким образом, ученые разработали метод для анализа текстов газет и книг за последние 200 лет. Для этого они использовали собрание Google-книг, которое насчитывает свыше восьми миллионов изданий. Значение "критерия народного счастья" ученые определяли в США, Великобритании, Италии и Германии.

По итогу работы исследователи выяснили, что уровень счастья напрямую зависит от увеличения продолжительности жизни, отсутствия войны и роста национальных доходов. Эксперты также отметили, что война оказывает на народ недолговечное влияние, чего не скажешь о двух других показателях.