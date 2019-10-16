Ветеринары назвали идеальное домашнее животное

По мнению московских ветеринаров, "идеальным питомцем для современного человека" является уж. Врачи рекомендовали заводить змей людям, остро нуждающимся в тишине и покое.

Один из экспертов отмечает:

«Содержание змеи — совсем недорогое удовольствие, так как ест она мало, аксессуары и игрушки ей не нужны».

Чтобы соорудить змее комфортное жилище, необходимо имитировать естественные условия обитания этих рептилий.

Врачи также напомнили, что при желании змею всегда можно взять на руки и погладить. Новичкам советуют заводить полозов и королевских змей из-за их красоты и неприхотливости. Что касается питания, то корм может быть как живой, так и замороженный.