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Ветеринары назвали идеальное домашнее животное 

Рамблер 52 минуты назад
По мнению московских ветеринаров, "идеальным питомцем для современного человека" является уж. Врачи рекомендовали заводить змей людям, остро нуждающимся в тишине и покое.
Один из экспертов отмечает:
«Содержание змеи — совсем недорогое удовольствие, так как ест она мало, аксессуары и игрушки ей не нужны».
Чтобы соорудить змее комфортное жилище, необходимо имитировать естественные условия обитания этих рептилий.
Врачи также напомнили, что при желании змею всегда можно взять на руки и погладить. Новичкам советуют заводить полозов и королевских змей из-за их красоты и неприхотливости. Что касается питания, то корм может быть как живой, так и замороженный.
Ранее "Рамблер" рассказывал о мужчине, который дал себя укусить 160 змеям.
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