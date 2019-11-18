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Найдена нарушающая законы физики материя 

Lenta.ru 4 часа назад
Найдена нарушающая законы физики материя
Фото: Lenta.ru
Ученые Брауновского университета открыли новое состояние материи, которые образуют куперовские пары — квазичастицы, состоящие из двух взаимодействующих электронов. Они способны заставить сверхпроводники проводить электричество с некоторым сопротивлением, как это делают обычные металлы. Подобное свойство пока не имеет объяснения. Об этом сообщается на сайте Phys.org.
Исследователям было известно, что подобное металлическое состояние должно возникать в тонкопленочных сверхпроводниках при достаточно сильном охлаждении. Однако ученые не знали, участвуют ли в переносе заряда куперовские пары. Эти взаимодействующие электроны обладают свойствами бозонов — частиц, способных занимать одно и то же квантовое состояние (то есть они становятся неотличимыми друг от друга), чего не могут делать фермионы, в том числе одиночные электроны. Бозоны уменьшают сопротивление проводника до нуля, в результате чего возникает сверхпроводимость. Также известно, что куперовские пары могут создавать изолированные «островки» внутри сверхпроводника, которые не способны покинуть.
В ходе эксперимента ученые создали тонкопленочный высокотемпературный сверхпроводник из оксида иттрия, бария и меди (YBCO) с крошечными отверстиями в нем. Когда через материал в несверхпроводящем состоянии пропускали ток и магнитное поле, вокруг отверстий начинали кружиться носители заряда. Частота их вращения соответствовала парам электронов, что не вписывается в существующую квантовомеханическую модель.
По словам исследователей, в будущем это особое состояние материи может быть использовано для создания новых типов электронных устройств.
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