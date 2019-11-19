Почему на Руси невеста и свекровь вместе парились

Почему на Руси невеста парилась с будущей свекровью перед свадьбой

В Древней Руси люди люди нередко вступали в брак, главным образом, чтобы продолжить род. Они считали, что дети — это Божье благословение, а бездетность супружеской пары воспринималась как величайшее несчастье. Жениха и невесту перед свадьбой тщательно проверяли на фертильность. То есть на способность стать родителями.

Что такое фертильность

Медицинский термин «фертильность» произошел от латинского слова fertilis, которое переводится как «плодовитость, плодородность». Для мужчины это способность зачать ребенка, а для женщины — забеременеть, выносить и благополучно родить здорового малыша.

Фертильность представителей сильного пола зависит от жизнеспособности их сперматозоидов. Женская же фертильность напрямую связана с менструальным циклом, она во многом зависит от общего состояния организма.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по тем или иным причинам стерильными являются около 5% населения нашей планеты. В развитых странах Европы и Северной Америки количество бесплодных женщин достигает 15%, а в России этот показатель колеблется в районе 6-8% в зависимости от конкретного региона.

Дородная невеста

Жители Древней Руси находили свои способы проверить фертильность молодых. Если говорить о невесте, то ее способность зачать, выносить и произвести на свет здоровых детей определяли по трем критериям:

— Количество детей в родительской семье и у ближайших родственниц (замужних сестер, тетушек);

— «Здоровая внешность» красавицы, определяемая во время смотрин;

— Конституция тела девушки, на что обращали внимание во время традиционной предсвадебной бани.

Первым делом родственники жениха узнавали всю доступную им информацию о семье потенциальной невесты: есть ли наследственные болезни, каков моральный облик и нравы этих людей, плодовиты ли мать и сестры.

По этим косвенным сведениям можно было предположить, каковы шансы на рождение здоровых детей. Фертильность девушки определяли и на смотринах.

В чести у древнерусских женихов были невесты полные, крупного телосложения.

Стройность невесты не приветствовалась, так как могла свидетельствовать о длительном недоедании, которое негативно сказывается на репродуктивной функции. Поэтому на смотрины стройные девушки порой надевали побольше одежды, чтобы казаться полнее и крепче.

Обязательной частью древнерусской традиции являлась предсвадебная баня. Часто вместе с невестой парились мать или другие родственницы жениха, а в некоторых регионах (например, в Вологодской области) — местные знахарки.

Эти женщины осматривали девушку «во всей красе», оценивая ее фигуру с точки зрения фертильности.

Не секрет, что широкие кости тазобедренного сустава — это одно из условий благополучных родов. На здоровье невесты, считалось, указывали пышные волосы, общее состояние ногтей и зубов.

Жителям Древней Руси не возбранялось жениться на беременных женщинах. Сам факт нахождения невесты в положении свидетельствовал о том, что она не бесплодна.

Жених

Историк-религиовед Алла Соколова в своей книге «Традиции русской народной свадьбы», которая была издана в Москве в 2014 году, рассказала о проверки женихов на фертильность.

Она состояла из трех этапов:

— сбор информации о семье молодого человека, его характере и наличии романов;

— смотрение двора (хозяйства), когда родители потенциальной невесты приезжают в дом к парню;

— первая брачная ночь.

В Древней Руси практически все знали о соседях, поэтому получить сведения о нравах, царящих в семье жениха, не составляло труда.

Слухи о романтических похождениях молодого человека тоже учитывались родственниками невесты.

Причем, если девушку все же ценили за целомудрие, то парень должен был быть «удалым молодцом», одаривающим вниманием местных красавиц.

Тогда ни у кого не возникало сомнений в его физической способности к половому акту.

Что такое «смотрение двора». Родственники невесты посещали место жительства жениха, осматривали его дом и крестьянское хозяйство (наличие пахотных земель, домашнего скота, утвари и посуды). В это же время внимательно разглядывали самого потенциального супруга, оценивали его здоровый и опрятный внешний вид, богатырскую стать, поведение.

Отметим, что брак считался состоявшимся только после первой ночи. Это была последняя проверка молодого человека на способность к исполнению супружеских обязанностей.

Брак ради продолжения рода

Известный этнограф и историк Николай Владимирович Зорин в своей книге «Русский свадебный ритуал», которая была издана в Москве в 2004 году, главной целью любой древнерусской семьи назвал продолжение рода и воспитание детей. Причем от здоровья и трудолюбия подрастающего поколения «…во многом зависело благосостояние крестьянского хозяйства».

Важнейшим условием вступления в брак на Руси являлось достижение детородного возраста.

Историки проанализировали даты рождений и свадеб 40 парней и 13 девушек из княжеских родов. Выяснилось, что большинство невест выходили замуж в 14-17 лет, а их женихам в то время было от 16 до 20.

Известно, что в ту эпоху законодательством Византийской империи, например, девушкам разрешалось вступать в брак с 13 лет, а юношам — с 15.