Как «черный ангел» России превратила в бизнес любовь

История жизни Марии Тарновской впоследствии стала темой многих фильмов, романов и пьес. Она и в самом деле была похожа на остросюжетный блокбастер. Правда, погибали герои этой реальной «пьесы» по-настоящему. За что красавицу-графиню окрестили «черным ангелом» Российской империи, рассказывает «Рамблер».

Урожденная Мария О’Рурк обращала на себя внимание с раннего детства. Все вокруг отмечали ее удивительную красоту: яркие голубые глаза, густые каштановые волосы, тонкий стан. И хотя ее внешность вовсе не напоминала образы роковых женщин (обязательно темноглазых брюнеток), фатальную роль она сыграла не в одной судьбе.

Почти сразу после окончания Полтавского института благородных девиц Мария вышла замуж за одного из самых завидных женихов Киева, Василия Тарновского. Правда, семейная жизнь началась со скандала: родители обоих были против их брака. Но молодых людей это не остановило: они тайно обвенчались в сельской церкви и начали свою жизнь как муж и жена. В браке у Тарновских родилось двое детей. По легенде, старшего сына Мария родила прямо в отдельном кабинете ресторана: уж очень охочи были молодые родители до разгульной жизни и всякого декаданса.

Хранить верность мужу не входило в планы Марии, она пользовалась успехом у мужчин и позволяла себе крутить романы за спиной супруга. Первой жертвой чар молодой графини пал 17-летний брат Василия Тарновского, Петр. Причем жертвой в самом прямом смысле этого слова: молодой человек повесился, говорят, от несчастной любви. Единственным наследником состояния Тарновских остался муж Марии, Василий.

Через некоторое время после гибели брата Василий Тарновский с семьей уезжает жить за границу. Там Мария серьезно заболела, долгое время находилась на грани между жизнью и смертью, но выжила. Супруга же вовсе не заботило состояние жены, за что потом Мария ему жестоко отомстила.

Тарновская завела любовника и подстроила встречу его с мужем, пригласив обоих в один ресторан. Взбешенный Тарновский, увидев, как жена нежно целует другого, выхватил пистолет и выстрелил в соперника.

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Марию, кстати, никак не тронули судьбы обоих: пока супруг в тюрьме ожидал приговора, а незадачливый любовник боролся за жизнь в больнице, Тарновская уехала в Крым с новым возлюбленным. Им стал добропорядочный в прошлом семьянин барон Владимир Шталь. Ради Марии он бросил жену, затем застраховал свою жизнь в ее пользу, а через пару дней застрелился.

Мария же, затеяла развод с супругом, которого, кстати, оправдали. Ее адвокатом стал Донат Прилуков. И этот идеальный мужчина, обладатель безупречной репутации не смог устоять перед чарами Тарновской: похитив почти 100 тысяч из денег своих клиентов, Прилуков бежал с возлюбленной в Алжир. С этого момента он станет ее постоянным и верным сообщником в любовных аферах.

Новой жертвой парочки аферистов стал состоятельный граф Комаровский, так кстати ставший вдовцом. Влюбленный без памяти, он сделал Марии предложение буквально на следующий день после гибели жены. Кроме того, Комаровский завещал возлюбленной все свое имущество, деньги и, как ранее Владимир Шталь, застраховал свою жизнь в ее пользу.

Замужество в планы Тарновской не входило, а вот материальные блага очень даже. Дело оставалось за малым: убрать Комаровского. Вместе со своим верным помощником Донатом Прилуковым Мария разработала план, как им казалось, идеального преступления. Правда, для его осуществления понадобилось привлечь еще одного участника. Конечно, мужчину.

Оружием в руках тарновской стал Николай Наумов , безоглядно влюбленный в графиню. Тарновской понадобилось лишь намекнуть ему, что Комаровский преследует ее и оскорбляет, как тот бросился карать обидчика своей «госпожи».

Действо разыгралось в Венеции: там отдыхал Комаровский. Наумов ворвался в его дом и в упор выстрелил в соперника. Правда, обидчик выжил, незадачливого влюбленного арестовали.

Комаровский скончался спустя несколько дней в больнице. Завещание его вступило в силу, и Наумов понял, что Тарновская просто использовала его в своей игре. Обиженный Николай обвинил Марию в подстрекательстве к убийству.

Тарновскую и Прилукова арестовали в Вене, где аферисты пытались снять деньги по страховке. Обоих заключили под стражу.

Суд длился более двух лет. В конце концов Тарновскую приговорили к 8 годам лишения свободы, ее подельник Донат Прилуков был осужден на 10 лет, а Николаю Наумову дали 3 года.