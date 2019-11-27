Зачем в Союзе придумали дружинников

Дружинники с красной повязкой стали еще яркими персонажами советской жизни. Почему они появились — читайте в статье «Рамблера».

На самом деле дружинники не были изобретением советской власти. Первые народные дружины появились еще при Александре III. Позже они были реанимированы в двадцатые годы, а в тридцатые преобразованы в бригады содействия милиции и оказывали неоценимую помощь немногочисленным стражам порядка, оставшимся в тылу во время войны.

В 1959 году вышло постановление «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране», которое оформило организацию народных дружин. Необходимость в них возникла в связи с ухудшением криминальной обстановки на улицах городов после амнистии Берии. Хулиганства, кражи, пьяные дебоши, браконьеры, спекуляция, самогоноварение — именно с этим должны были бороться патрули дружинников, помогая милиции.

Позже участие в дружинах стало обязательным. Компенсировалось оно обычно отгулами и дополнительными днями отпуска, хотя в теории они также имели право на денежные премии, льготное жилье и путевки. Однако все это оставалось лишь обещаниями.

В поздние советские годы дружинники обычно лишь формально выполняли свои обязанности, пытаясь как можно раньше уйти домой. А во время дежурства ходили по магазинам или грелись в опорных пунктах или подъездах. Но и среди них были герои — около 800 дружинников были награждены орденами и медалями, в том числе и посмертно.