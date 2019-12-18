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По жвачке из смолы восстановили портрет древнего подростка 

Российская Газета и ещё 12 18 декабря 2019
По жвачке воссоздали портрет древнего подростка
Фото: Lenta.ru
Найдена древняя жвачка из березовой смолы с человеческой ДНК, по которой восстановили портрет древнего подростка. Исследование опубликовано на сайте журнала Nature Communications.
Отмечается, что это первый случай, когда человеческий геном был извлечен не из костей.
Ученые обнаружили кусок смолы на юге Дании и проанализировали его. Оказалось, что его жевала подросток, жившая около 5,7 тысячи лет назад. Специалисты воссоздали портрет древней девушки: у нее были темно-коричневые волосы, темная кожа и голубые глаза. Также они выяснили, что она ела утку и фундук. По мнению ученых, она проживала с охотниками-собирателями в континентальной Европе.
Эксперты говорят, что жевательная березовая смола помогала древним людям облегчать зубную боль, поскольку обладает антисептическими свойствами.
Исследователи также обнаружили ДНК с вирусом Эпштейна-Барра или вирусом герпеса человека четвертого типа. В слюне древнего человека нашли стрептококки и другие штаммы и назвали болезни предположительной причиной смерти.
Доцент Ханнес Шредер из Копенгагенского университета назвал находку удивительной. Он сказал, что важным было извлечь вирус, который находился в полости рта древнего человека, чтобы изучать его.
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Истории , Другое , Жизнь после смерти
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