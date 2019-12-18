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Почему женщины в тюрьме носят платки 

Елизавета Назарова 18 декабря 2019
Почему женщины в тюрьме носят платки
Фото: РИА Новости
На фотографиях из женских тюрем вы наверняка видели, что каждая заключенная носит платок или косынку. "Рамблер" рассказывает, почему существует это правило.
Очевидно, что так женщины подчиняются правилам тюрьмы, согласно которым голова должна быть покрыта. Однако не всем понятно, откуда взялся такой регламент.

Гигиена

Нетрудно догадаться, что в женской тюрьме, как и в мужской, есть проблемы с гигиеной. Туда попадают не только девушки, совершившие проступок, но и отчаянные преступницы. Они не настолько чистоплотны, поэтому часто в местах лишения свободы возникают эпидемии. Например, нередко появляются вши. В мужской тюрьме с этим проще: головы арестантов бреют практически под ноль, чтобы паразиты не смогли поразить голову. Да и сами мужчины часто носят короткие стрижки. Девушки не готовы расставаться с шевелюрой, поэтому делают это только в исключительных случаев. Если вши заведутся у одной заключенной, им будет тяжелее перебраться к другим, так как их головы будут покрыты платками. Именно поэтому в тюрьме обязывают носить платки.

Равные права

В тюрьмах США женщины могут носить разные прически и не покрывать голову. В России существует четкое расслоение и распределение в криминальном мире. Чтобы стереть грань и показать, что все арестантки одинаковы и находятся в одном положении, их обязывают надевать платки. Так руководство уравнивает их положение.
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