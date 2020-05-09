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Чем дешевая водка отличается от дорогой, если в составе только спирт и вода 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Чем дешевая водка отличается от дорогой
Фото: depositphotos.com
Не секрет, что водка пользуется большой популярностью в России. Поэтому в магазинах она предоставлена в широчайшем ассортименте и ценовом диапазоне. «Рамблер» расскажет, чем же дешевая водка отличается от дорогой.
Что касается состава дорогой и дешевой водки, то он одинаков — спирт и вода. Для ее производства используется пять видов спирта:
  • «Альфа» и «Супер» — изготавливается из пшеницы, иногда изо ржи. Эти спирты проходят многоступенчатую фильтрацию и используются только для водки премиум-брендов.
  • «Люкс» — производится из зерна и крахмала (или свеклы), также проходит несколько ступней фильтрации. Этот вид спирта входит в состав большинства сортов водки.
  • «Экстра» и «Высшая очистка» — считаются самыми низкокачественными спиртами. Они производятся из картофельного крахмала и подвергаются минимальной фильтрации.
Иногда дорогая водка может оказаться некачественной, поэтому также нужно обращать внимание на цвет, запах и вкус. Ее не стоит пить, если она мутная или даже с желтоватым оттенком вместо кристальной прозрачности, имеет ощутимый неприятный запах и резкий привкус. Запах ацетона означает, что в водке есть метиловый спирт, следовательно, она опасна для жизни.
Многие, выбирая водку, ориентируются на высокий ценник, считая, что это автоматически обеспечивает лучшее качество. Однако большая стоимость чаще всего обусловлена затратами бренда на рекламу и дизайн упаковки.
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