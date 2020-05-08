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Истоки традиции: зачем в старину на самом деле клали луковицу в суп 

Мария Сергеева 4 часа назад
Зачем в старину на самом деле клали луковицу в суп
Фото: depositphotos.com
Многие хозяйки предпочитают добавлять в бульон луковицу, а вот истинный смысл данного действия немного затерялся. "Рамблер" раскрывает настоящую причину, по которой мы до сих пор варим суп с добавлением этой овощной культуры.
На сайтах можно увидеть разнообразие рецептов по приготовлению идеального бульона с использованием хитростей, выявленных несколькими поколениями поваров. Такие инструкции обычно включают в себя и использование луковицы в качестве одной из загадок приготовления вкусного супа. Рецептов — громадье, "луковых секретов" — тоже, но со временем добавление овоща приобрело иной смысл, нежели прежде.
Некоторые хозяйки уверяют, что кладут лук, чтобы бульон не темнел, другие же настаивают на факте придания супу дополнительного вкуса, а также способности овоща впитать в себя вредные вещества. Отчасти именно второе предположение более близко к правде.
В старину луковицу клали в бульон, чтобы определить качество грибов. В случае, если овощ приобретал синий или черный цвет, значит, грибы оказались ядовитыми.
Сейчас мало кому необходима такая процедура: грибы мы приобретаем в магазине или же с рук торговцев покупаем уже проверенные временем виды споровых.
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