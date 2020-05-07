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Какие тайные знаки содержит герб Санкт-Петербурга 

SM News 12 часов назад
Какие тайные знаки содержит герб Санкт-Петербурга
Фото: SM News
240 лет назад Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу.
В 1780 года Екатерина II специальным рескриптом закрепила существовавший и одобренный Сенатом герб Санкт-Петербурга.
Тем самым императрица официально жаловала герб «граду Петра», а также была выдана грамота «На права и выгоды» с изображением герба: «В красном поле два серебряных якоря, положенные крестом и на них золотой скипетр».
Долгое время эмблема была неизменной. Лишь в 1856 году Александр II одобрил изменения, внесенные в петербургский герб, представленные бароном Б. Кене.
SM News
Герб отличался от прежнего тем, что гербовой щит венчался императорской короной и голубыми лентами ордена св. Андрея Первозванного, за ними изображались два скрещенных скипетра, символизировавшие равнозначность двух столиц — Петербурга и Москвы.
Именно этот герб в 1878 году был возведен и в ранг губернского герба.
Современный вариант герба города на Неве был принят 23 апреля 2003 года и практически не изменился в сравнении с первоначальным вариантом.
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