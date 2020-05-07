Какие тайные знаки содержит герб Санкт-Петербурга 

240 лет назад Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу.

В 1780 года Екатерина II специальным рескриптом закрепила существовавший и одобренный Сенатом герб Санкт-Петербурга.

Тем самым императрица официально жаловала герб «граду Петра», а также была выдана грамота «На права и выгоды» с изображением герба: «В красном поле два серебряных якоря, положенные крестом и на них золотой скипетр».

Долгое время эмблема была неизменной. Лишь в 1856 году Александр II одобрил изменения, внесенные в петербургский герб, представленные бароном Б. Кене.

SM News

Герб отличался от прежнего тем, что гербовой щит венчался императорской короной и голубыми лентами ордена св. Андрея Первозванного, за ними изображались два скрещенных скипетра, символизировавшие равнозначность двух столиц — Петербурга и Москвы.

Именно этот герб в 1878 году был возведен и в ранг губернского герба.

Современный вариант герба города на Неве был принят 23 апреля 2003 года и практически не изменился в сравнении с первоначальным вариантом.