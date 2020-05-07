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Рыболову пришлось бороться с щукой полчаса 

Стелла Шмель 12 часов назад
Рыболову пришлось бороться с щукой полчаса
Фото: Tennessee Wildlife Resources Agency на Facebook
Рыболову из штата Теннесии пришлось бороться с щукой порядка 30 минут, прежде чем он смог поймать добычу. Об этом сообщает WVLT-TV.
Американец Люк Херндон ловил рыбу с каяка на водохранилище, как вдруг ему попалось нечто массивное. Оказалось, мужчина поймал щуку-маскинонга.
Длина рыбы составляет один метр. Представители этого вида отличаются своей массивностью: щука моет достигать 1,8 метра в длину и весить около 32 килограммов. Живут эти рыбы порядка 30 лет.
Ранее "Рамблер" писал, что стало известно, как легко вычислить пароль другого человека.
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