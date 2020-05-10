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Как русские сидели на первом в истории карантине 

Мария Сергеева 2 часа назад
Как русские сидели на первом в истории карантине
Фото: Timur Kostroma
Говорить о первых карантинах на Руси довольно сложно ввиду недостаточного количества информации. До нас дошли только некоторые записи, а также общая инструкция по соблюдению карантина, датированная 1712 годом. "Рамблер" рассказывает о том, что было написано в сохранившихся документах.
Согласно псковской первой летописи, на Руси карантины появились в 1521 году, говорилось там о приказе полностью заблокировать Петровскую улицу, которая была охвачена чумой.
В городе зараза вновь дала о себе знать в 1552 году, о чем свидетельствует вторая новгородская летопись:
16 октября всех купцам, гостям, псковичам было велено покинуть Новгород со всеми товарами. В противном случае нарушителя сожгут вместе с его товаром. Если кто-то будет укрывать псковича, то хозяина будут бить кнутом, а купца сожгут. На псковской дороге стояла застава, запрещающая передвижение между двумя городами. Великий мор настиг как Псков, так и Новгород, из-за чего новгородцы выгоняли псковичей из своего города.
Общероссийская инструкция о карантинах, изданная в 1712 году, содержала следующие пункты:
  • губернаторам и воеводам, получившим известие о поветрии за границей, необходимо задерживать приезжих у застав;
  • с областями, где выявлено поветрие, нужно оборвать всякое сообщение;
  • дома, где была обнаружена болезнь, приказывалось сжигать вместе с лошадьми, скотом и всеми вещами, людей при этом выводили в особые места;
  • всем нарушителям карантина полагалась виселица.
В 1755 году появился указ о том, что при всех пограничных таможнях должен находиться медицинский персонал. Однако, когда в 1771 году польские провинции захватила чума, оказалось, что повеление не было выполнено, из-за чего болезнь дошла до Москвы.
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